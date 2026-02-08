竹縣新增醫事巷弄長照站

因應台灣邁入超高齡社會，長照需求與日俱增，為完善新竹縣社區長照服務網絡，縣府今年度新增1處醫事C據點（醫事巷弄長照站），總計全縣醫事C據點累計達十六處，未來持續擴大社區照顧量能。

新竹縣長楊文科昨（八）日表示，長照三點○計畫的核心特色，在於打造「社區共融照顧圈」，透過廣設基層社區據點，串聯各類長照服務資源，並以多元管道支持社區自主發展，讓長照服務更貼近民眾生活，減輕家庭照顧負擔。很高興竹東竹信醫院投入社區巷弄長照站，為竹東社區長輩提供在地服務。

竹縣府高齡長照處長許瑜庭表示，醫事C據點是由具醫療專業背景的單位設置，包括診所、衛生所、護理之家、藥局及各類治療所等，結合醫療專業與社區照顧，提供健康、亞健康及輕中度失能或失智長者多元且近便的服務。