竹縣新湖分局專案掃蕩 破獲跨國詐欺與毒品據點

（中央社記者魯鋼駿新竹縣7日電）新竹縣政府警察局新湖分局日前執行專案行動，於湖口地區查獲跨國詐欺、毒品及失聯移工等多起不法案件，共查獲外籍嫌犯10餘人，有效淨化轄區治安。

新湖分局今天發布新聞稿指出，湖口派出所長期蒐證，鎖定一處疑似為詐欺集團金流節點之據點，日前見時機成熟，展開搜索與查緝行動，查獲越南籍阮姓、泰姓嫌犯，並查扣不法所得新台幣120萬元、相關通訊設備及金飾，依法移送偵辦，並持續追查幕後共犯。

廣告 廣告

新湖分局指出，另也查獲多名越南籍及菲律賓籍失聯移工，分別涉違反入出國及移民法。員警在其中一處搜索地點聞到毒品氣味，進一步搜索後，查獲大量安非他命、分裝工具及吸食器具，並查扣仿真左輪槍枝；嫌犯供稱是受他人指示販售毒品牟利，訊後依毒品罪嫌偵辦。

新聞稿中，新湖分局長黃政龍表示，此次行動成功瓦解詐欺金流節點，並同步打擊毒品與失聯移工問題，展現警方跨案整合查緝之能力，將持續強化情資蒐報與專案查緝，以維護社會治安。（編輯：黃世雅）1150207