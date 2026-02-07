農曆年前夕，竹縣新湖警分局專案掃蕩，破獲跨國詐欺金流與毒品據點。（新湖警分局提供）

記者彭新茹／新竹報導

竹縣新湖警分局日前執行專案行動，於湖口地區一舉查獲跨國詐欺、毒品及失聯移工等多起不法案件，共查獲外籍嫌犯十餘人，行動成果豐碩，有效淨化轄區治安。

新湖警分局表示，湖口派出所長期蒐證鎖定一處疑似為詐欺集團金流節點之據點，待時機成熟，組成專案小組經報請新竹地方檢察署指揮偵辦，見時機成熟，日前清晨同步展開多處搜索與查緝行動，成功查獲越南籍詐欺集團阮、泰二嫌，現場並查扣不法所得一百廿萬元、相關通訊設備及價值約十五萬元之金飾，依法移送新竹地方檢察署起訴在案，並持續向上溯源追查幕後共犯。

新湖警分局指出，警方同時於行動過程中，查獲多名越南籍及菲律賓籍失聯移工，分別涉及違反入出國及移民法，其中部分人員另涉詐欺通緝案件，均依法解送相關單位處置。另於其中一處搜索地點，警方發現現場瀰漫毒品氣味，深入搜索後查獲大量第二級毒品安非他命、分裝工具及吸食器具，並查扣仿真左輪槍枝一把。經查，主嫌並供稱受他人指示販售毒品牟利，警方將朝意圖販賣毒品罪嫌方向擴大偵辦，並全力追查毒品來源。

新湖警分局長黃政龍強調，本次行動成功瓦解詐欺金流節點，並同步打擊毒品與失聯移工問題，展現警方跨案整合查緝的決心與能力。詐欺與毒品犯罪嚴重危害社會秩序與民眾安全，警方對於任何形式的犯罪行為絕不寬貸，將持續強化情資蒐報與專案查緝，向上追查不法集團核心，依法嚴懲犯罪分子，以維護社會治安與民眾安心生活。