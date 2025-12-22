竹縣新湖警24小時內偵破傷害恐嚇案 澄清「非隨機、無持槍」

新湖警分局嚴正澄清「全案並非隨機傷人」，本案具有明確犯罪動機與特定糾紛對象，並非網傳隨機攻擊，且「現場無持槍情事」，犯嫌係持棍棒。（新湖警分局提供）

記者彭新茹／新竹報導

針對廿一日凌晨於竹縣新豐鄉地區發生兩起傷害案件，導致網路社群平台流傳「出現隨機傷人、持槍恐嚇」等資訊，引發民眾恐慌。新湖警分局廿一日深夜發出新聞稿強調，本案係因特定感情糾紛引發之尋仇誤傷，並非隨機暴力事件，現場亦無任何槍枝，請廣大縣民切勿恐慌，更勿傳播不實謠言。

新湖警分局表示，新豐分駐所於廿一日零時卅分許接獲報案，新豐鄉紅樹林海邊及池府路先後發生民眾遭持棍傷害案件。警方獲報至為重視，立即指示偵查隊與新豐所組成專案小組，經過濾周邊監視器與車籍資料，鎖定八十一年次許姓男子涉有重嫌，於同日通知許嫌到案，查獲犯案用棍棒一只，詢後全案依傷害及恐嚇罪嫌依法偵辦。經查許嫌係聽信友人抱怨女友移情別戀，為替友人「出頭」報復，遂駕車前往池府路一帶尋仇。許嫌因認錯目標，致使現場民眾三人受傷。

新湖警分局嚴正澄清以下兩點，「全案並非隨機傷人」，本案具有明確犯罪動機與特定糾紛對象，並非網傳隨機攻擊；「現場無持槍情事」，經查許男係持木棍攻擊，社群平台流傳「持槍恐嚇」及「多組民眾受傷」等均非事實。

新湖警分局指出，因應近期發生大眾運輸及隨機攻擊之公安事件，社會氛圍較為敏感。警方除第一時間闢謠外，已要求各分駐、派出所針對轄區人潮聚集處及偏遠景點加強巡邏強度，維護居民安全。警方重申，法律不容私刑，對於任何形式的暴力行為絕對「零容忍」，必將速破嚴辦，也在此提醒民眾，若於網路社群接收未經證實之訊息，應先向官方管道查證，切勿隨意轉傳以免觸法。遇有不法情事請第一時間撥打一一０報案，警民協力共同捍衛治安。