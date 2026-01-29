竹縣新瓦屋「FULL 客人生」迎春展週六開跑

新竹縣竹北新瓦屋客家文化保存區，在新興城市中，承載著客家族群在這裡生活的點滴軌跡。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕「2026 福客慶豐年 FULL 客人生」裝置藝術展暨系列活動週六(31日)起，在竹北新瓦屋客家文化保存區開跑到3月31日，週六的開幕宣傳將有7場表演、70攤春味市集以及12場的體驗課程，多方面呈現客家族群過年節的忙碌日常。現場集章活動有限量禮，快手快腳完成闖關任務的人，就有機會替自己的新年迎來好禮獲得好彩頭。

新竹縣竹北新瓦屋客家文化保存區，在新興城市中，承載著客家族群在這裡生活的點滴軌跡。(記者黃美珠攝)

縣府文化局長朱淑敏說，這場活動也玩諧音梗，「FULL客人生」的slogan就是取自客語「客(Hakka)」與英文「FULL」的諧音，象徵文化能量圓滿豐盛。活動集章手冊更從食、衣、住、行、育、樂6大面向的客家日常納入任務。

廣告 廣告

至於現場2組裝置藝術，分別位於遺址區的「生活記憶森林」(住的記憶)，和大草坪設置的「文化 30‧馬兒一起跑」(行的動能)，強調文化資產活化跟世代傳承。

「生活記憶森林」設置透明線條框架，精準勾勒「林礽固家灶下」的空間輪廓，引導民眾對齊遺址基石，喚起或感受昔日溫馨記憶，來客可書寫小卡掛於老樹枝椏，讓集體記憶成為連結過去與當下的風景。至於「文化 30‧馬兒一起跑」，是由世代共創彩繪的搖搖馬裝置，以奔馬意象來象徵文化局30年來持續前進的力量，同時邀請民眾找尋「屬於自己那一年」的馬兒。

【看原文連結】

更多自由時報報導

智利櫻桃全押注中國被害慘 果農和經銷商虧本含淚賣

強硬！美財長：南韓國會批准前美韓不存在關稅協議

台中大雅土風舞老師遇男子攀談 隨即遭砍8刀、頸部10公分刀傷急救中

Costco這些肉品不建議買！投訴顧客尤其不喜歡這種牛肉 原因揭曉

