竹縣新瓦屋「FULL 客人生」31日盛大登場 集章好禮彩繪馬兒賞遺址藝術

竹縣新瓦屋「FULL 客人生」橫跨春節，推出集章送好禮，更有彩繪馬兒及遺址藝術欣賞，是民眾走春的好地方。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣「二０二六福客慶豐年FULL 客人生」裝置藝術展暨系列活動，將於一月卅一日至三月卅一日在新瓦屋客家文化保存區盛大登場，歡迎民眾前來採買年貨及走春。

竹縣文化局表示，卅一日主活動日當天將有七場精彩表演、七十攤春味市集及十二場體驗課程，展現濃厚客家節慶日常感。活動更規畫集章手冊，完成集章者即可兌換限量精美禮物，縣長楊文科邀請民眾踴躍參加。

文化局長朱淑敏表示，為呼應文化局成立卅週年，本次以「FULL 客人生」為題，取客語「客（Hakka）」與英文「FULL」之諧音，象徵文化能量圓滿豐盛。活動現場2組裝置藝術，強調文化資產活化與世代傳承的新思維。活動集章手冊，更將客家文化「食、衣、住、行、育、樂」六大面向納入任務，完成集章者即可兌換精美禮物。

文化局表示，此次二組裝置藝術分別位於遺址區的「生活記憶森林」（住的記憶），設置透明線條框架，精準勾勒「林礽固家灶下」空間輪廓，引導民眾對齊遺址基石，喚起昔日溫馨記憶，並可書寫小卡懸掛於老樹間，讓集體記憶成為連結過去與當下的風景。另於大草坪設置的「文化三十、馬兒一起跑」（行的動能），經過代間共創彩繪的搖搖馬裝置，以奔馬意象象徵文化局三十年來持續前進的力量，也邀請民眾尋找「屬於自己那一年」的馬兒。