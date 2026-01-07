竹縣新規劃「AI 縣民管家」 新竹縣長楊文科肯定主動提供服務

新竹縣政府為提升縣政服務效能，協助民眾輕鬆掌握相關福利資訊，於一一五年規劃推動「AI 縣民管家」亮點新政，預計建置主動通知平台，整合社會、高齡長照及教育等局處的資訊，對於符合申請資格的縣民，透過如手機LINE或相關的軟體，主動發送訊息告知可申辦的福利服務，翻轉過去民眾在資訊洪流中找服務的不便。

新竹縣長楊文科七日在主管會報中聽取數發處長劉奕帆的報告後，肯定「AI 縣民管家」的主動服務可擴散到全體縣民，不僅能提升行政效率，也能讓福利服務更精準到位，是今年縣府的重要施政之一，指示相關單位全力配合。

數發處長劉奕帆指出，未來民眾加入「AI 縣民管家」平台時，可自行勾選是否願意接收福利通知。系統後端將以相關社福系統資料為基礎進行比對，在民眾同意接收通知的前提下，針對符合申請資格的縣民，主動發送提醒訊息(例如LINE)通知民眾，例如敬老禮金、敬老津貼等福利申辦通知，協助民眾輕鬆掌握相關資訊，落實高齡友善政策。

此外，縣府也同步規劃針對有育兒的家庭需求，當孩童年齡屆滿符合申請公立或非營利幼兒園資格時，系統將主動發送提醒通知，協助家長及早準備相關申請事宜，減輕育兒壓力。

數發處表示，新竹縣政府積極推動數位便民服務，「AI 縣民管家」站在民眾需求的角度思考，透過智慧化比對機制，主動提醒符合資格的縣民申辦相關社會福利，減少民眾自行查詢與奔波的負擔，打造更貼心、便利的縣政服務。相關系統規劃與建置作業預計於一一五年底完成，未來將持續擴充服務項目，讓更多縣民享有智慧、便利的縣政服務。