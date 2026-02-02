竹縣新豐海岸鯨豚擱淺亡 待會勘釐清死因

（中央社記者郭宣彣新竹縣2日電）海巡署今天接獲通報，新竹縣新豐海岸發現1隻鯨豚擱淺沙灘，經查此鯨豚身長約1公尺多，已明顯死亡，目前海巡人員暫時淺埋，待明天相關單位會勘，後續釐清死亡原因。

新竹縣新豐鄉石滬文化發展協會理事長葉期忠接受中央社記者訪問表示，在新豐鄉雙新自行車道新豐端、靠近海巡哨所前方，發現1隻已死亡的鯨豚，他協助向海巡署通報。

葉期忠表示，過去2年此地曾多次發現鯨豚擱淺；鯨豚協會曾分析，多半是在新竹外海迷航，解剖後多發現肚腹空，可能有肚子餓的情形。

葉期忠指出，在2年前也曾發現1隻，當時是海巡人員到場，先拉起封鎖線後，等待鯨豚協會人員現場採樣並解剖檢驗分析。

至於此次擱淺的鯨豚，葉期忠表示，初步了解，後續將由鯨豚協會協助現場處理及解剖分析，釐清死因。

對此，新竹縣政府農業處透過文字表示，海保署會派專業人員採樣了解死因，於縣府同意後，海巡人員會就地擇適當地點掩埋。（編輯：管中維）1150202