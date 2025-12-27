竹縣新豐鄉正藍軍集結 張鎮榮說陳見賢是國民黨最強人選

竹縣新豐鄉正藍軍集結，議長張鎮榮（左一）表示，陳見賢是國民黨最強人選。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣長參選人陳見賢廿七日在新豐鄉舉辦「與鄉親有約說明會」，大批鄉親到場支持，議長、議員及新豐鄉長、鄉代會主席等皆到場支持。

新竹縣議會議長張鎮榮表示，國民黨最強的縣長人選就是陳見賢，陳見賢加入國民黨四十五年來始終如一、從未動搖，對黨的理念與地方發展方向長期投入、深具認同。

議員何智達則表示，與陳見賢共事七年，親眼見證他主持「縣民有約」，直球面對縣政問題，處理陳情不推諉、不拖延，往往能在短時間內完成跨單位協調，讓民眾安心把問題交付。

廣告 廣告

新豐鄉長徐煒傑表示，長期與陳見賢共事，最深刻的感受就是「果斷、有效率、能協調」。只要涉及新豐鄉的發展需求，陳見賢都能主動整合縣府局處、協助爭取資源。

新豐鄉代表會主席田鼎睿直言，多年來對陳見賢照顧地方的付出感受深刻。不論是建設需求或突發狀況，關鍵時刻總能找得到人、處理得到事。對於近期民調議題，他也公開呼籲鄉親，集中支持國民黨陳見賢，讓地方建設不中斷。

陳見賢表示，新豐鄉長達十一點八公里的海岸線發展，石滬生態、坡頭漁港整治等為核心，他將持續打造兼具生態、休閒的濱海廊帶。在文化與觀光整合上，也將結合紅樹林生態景觀與龍舟賽事，深化在地文化意象，打造全台最具文化感與地方特色的節慶活動，讓觀光不只是人潮，更能留下價值。未來將持續以AI治理為核心，導入即時監測系統，整合農業、防災與水利資訊，強化預警與應變能力。