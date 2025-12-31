竹縣新豐鄉民開年有喜 小叮噹今免費給暢遊

小叮噹科學主題樂園在地35年，今起推出雙重回饋感謝新豐鄉親。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕今天是2026年的第一天，新竹縣新豐鄉民馬上開年有喜，因為小叮噹科學主題樂園歡慶生日，今天只要是設籍在新豐的民眾，戴上身分證明文件就能免費入園，另從明天(2日)起到2026年的12月31日為止，新豐鄉民到小叮噹也都一律享有300元有找的入場優惠。

小叮噹科學主題樂園表示，他們在新豐成立已經35年，因為新豐鄉各界的支持相挺，他們才能營運順暢，所以今年提供前述雙重回饋鄉親的措施。

首先就是只要是新豐鄉親，今天統統可以免費，其中成人憑身分證正本，小朋友則請持戶口名簿+健保卡正本，於今天到售票口「主動出示」經核驗無誤，就能免費入園暢遊。

第2重回饋，就是從明天起到今年12月31日為止，全年只要是新豐鄉親，不分年齡，經出示前述證件後，門票統統都300元有找，相當於不到成人票的4折價。

