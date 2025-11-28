竹縣新豐鄉農會新品發表「豐味魩仔魚炊粉」，總幹事成元勳說，這款新品主打「稻香遇上海味」的獨特風味。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣新豐鄉農會廿八日舉辦「豐味魩仔魚炊粉新品發表會暨綠色照顧站成果展」，同時也舉辦綠色照顧班畢業典禮，副縣長陳見賢代肯定新豐鄉農會歷年優良成果，讚揚這次是新竹縣地方創生與社區照顧結合的重要里程碑，樂見農會成功結合在地產業創新與長者社區照顧，體現「與土地共生、與鄉親同行」的核心精神。

陳見賢說，過往新豐鄉農會曾被接管過，二十幾年來的努力，如今成績卓越，讓他非常感動。新豐鄉是竹縣唯二臨海鄉鎮，這次特別將海味魩仔魚結合美食米粉，希望提供所有好朋友優質產品，值得持續推廣，希望他們的努力能被大家看見並給予肯定。

廣告 廣告

新豐綠色照顧站揭牌與成果發表，長輩們透過作品展示日常參與活動的活力與自信。（記者彭新茹攝）

縣府農業處表示，新豐鄉擁有優質的桃園大圳灌溉稻米和漁港盛產的鮮甜?仔魚，新豐鄉農會將這二大在地特色融合，推出全新在地品牌產品「豐味魩炊粉」，目前已在新豐鄉農民直銷站上市，歡迎民眾到場選購，未來會積極與其他農民直銷站接洽行銷合作。

這款新品主打「稻香遇上海味」的獨特風味，不僅展現在地風土，也以健康、便利、風味兼具為訴求。期待「豐味魩仔魚炊粉」能成為推廣新豐「豐味」的代表性伴手禮。

新豐鄉農會同步舉辦新豐綠色照顧站揭牌與成果發表，從去年開始試營運開放報名，如今正式揭牌，成為新竹縣第七個綠色照顧站，長輩們透過作品展示日常參與活動的活力與自信。

新豐鄉農會理事長鄭清漢說，去年辦綠照班深受大家好評，今年辦兩班六十個名額一下就額滿，希望讓六十五歲以上的長者能學習更多生活技能或興趣，也能交到很多朋友，同時也碰到許多老朋友，希望明年有更多人來報名。

獲得全國十大稻米佳作的劉政雨也在會中分享心得，他說，調整耕作模式，找出讓產量提高、品質提升之方式，新豐鄉農業並不會輸其他鄉鎮市。