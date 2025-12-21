竹縣新豐2男子疑持鐵棒傷人 警掌握作案車輛追緝

（中央社記者魯鋼駿新竹縣21日電）民眾透過通訊軟體表示新竹縣新豐鄉今天凌晨有2名男子持槍恐嚇、持鐵棒傷人，造成多人受傷後逃逸。竹縣警方證實有人遭攻擊受傷，已掌握犯嫌作案車輛偵辦中。

有網友在通訊軟體群組中發文分享，今天凌晨在新竹縣新豐鄉遇到2名年約30至40歲男子疑似持槍恐嚇，還拿鐵棒、木棒隨機傷人，造成多人受傷；2名男子隨後駕駛車牌尾數為「8278」、疑改裝排氣管的進口車逃逸。

不少網友留言建議盡快報警處理，發文者回應，據他所知，已有多組人前往新豐分駐所報案，截至今天下午尚未抓到犯嫌，呼籲民眾外出注意安全。

新竹縣警察局新湖分局人員向中央社記者表示，確實有人因遭攻擊而受傷，已接獲2件報案，警方掌握嫌疑人作案車輛車牌號碼，持續調閱監視器畫面以車追人追捕犯嫌。（編輯：蕭博文）1141221