竹縣春節交通優惠、急門診資訊 走春、就醫更順暢

農曆新年即將到來，新竹縣政府彙整春節連假期間各項交通優惠以及各家醫院急門診服務資訊，交通資訊包含觀光景點大眾運輸優惠、春節停車好康、春節計程車費率及熱門風景區替代道路等，民眾可先掌握相關訊息，讓出遊更盡興，如有醫療需求也可多加利用。

交通處一日表示，新竹縣政府推出觀光一號「高鐵新竹站—照門休閒農業區(九芎湖)」、觀光二號「高鐵新竹站—六福村主題遊樂園」、二條春節免費公車(須持電子票證)，方便民眾走春出遊。其中，觀光一號及二號自二月十九日(初三)至二月二十二日(初六)行駛。

台灣好行觀霧線「(觀光8號)高鐵新竹站–觀霧山莊」與獅山線「(五七OO路)竹北火車站–獅山遊客中心」二條觀光路線公車，凡持有電子票證搭乘享春節免費優惠，時間從二月十九日至二月二十二日。

另外，搭乘公路客運也有多項優惠，自二月十三日零時起至二月二十二日二十四時止， 八十八條國道客運路線優惠，票價平日優惠或原票價六折優惠；持電子票證搭乘國道客運、台鐵、高鐵，十小時內轉乘在地客運，享一段票或基本里程免費；經轉運站點之指定七十五條幸福巴士路線免費。

新竹縣計程車費率則自二月十三日零時起至二月二十二日二十四時止(共十日)，實施春節計程車運價「按原規定收費方式加收百分之三十運價」。在停車格收費方面，自二月十六日(除夕)至二月二十一日(初五)，新竹縣公有路邊停車場均暫停收費，但竹北市二月十六日鄰市場的部分路段(仁義市場、仁義路、華興一街、仁德街及仁孝街)仍維持收費，請民眾留意。

另外，為避免風景區交通壅塞，縣府也規劃替代道路，呼籲開車民眾多利用替代道路，以免壅塞。其中，關西六福村從國道三號走一一八縣道、竹十八線到六福村；北埔老街從台68線轉北興路走台3線到北埔老街。

內灣和尖石風景區規畫替代道路為，關西方向從內灣一二O線、永豐橋口直走到十分寮路口右轉台3線；往竹東方向從內灣一二O線到永豐橋左轉，經水防道路、增昌橋、仁愛街或水防道路到台3線，或從內灣大橋走南坪古道，經水防道路、增昌橋、水防道路到台三線。

連節期間內灣車潮眾多，民眾可將車停放於距離內灣約一點二公里外的防汛道路，在「不怕餐廳」後方，可免費停放三百輛汽車；或將車停放於九讚頭火車站前廣場，再改搭乘內灣線小火車進入內灣老街遊玩。

新竹縣府衛生局表示，考量農曆春節初一至初三，診所大多未開診，因此新竹縣轄內的中醫大新竹附醫、新竹台大分院竹北院區、東元醫院、仁慈、台北榮總新竹分院，都加開部分科別門診，急診二十四小時不打烊。

除夕當天除東元醫院、仁慈醫院、新仁醫院、大安醫院、竹信醫院及林醫院開設部分科別門診，其餘醫院則休診；初四及初五兩天僅東元醫院、中醫大新竹附醫、仁慈醫院及台北榮總新竹分院有正常門診，新仁醫院、竹信醫院及大安醫院為部分科別門診。詳細資訊請至衛生局網站查詢https://www.hcshb.gov.tw/News_Content.aspx?n=24&s=108490。