竹縣春節敬軍，縣長楊文科率團致贈加菜金感謝國軍守護家園，充分展現「軍愛民、民敬軍」的深厚情誼。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

農曆春節將屆，新竹縣長楊文科五日偕同新竹縣議會議長張鎮榮、湖口鄉長吳淑君、國際獅子會三００Ｂ六區總監黃秀卿暨獅子會敬軍團、新竹軍人服務站站長陳中吉等人，前往湖口鄉陸軍裝甲兵訓練指揮部長安營區辦理春節敬軍慰問活動，致贈加菜金予縣內多個軍事單位代表，感謝國軍官兵長期堅守崗位、守護國家與地方安全的辛勞付出。

縣長楊文科表示，感謝國軍只要有任何風災或意外災害發生時，都第一時間協助，同時也面對國際局勢轉變的挑戰，他們持續整軍經武，非常辛苦，展現國軍防衛韌性。希望軍中弟兄在春節時也可以過一個好年，特別祝福國軍弟兄馬到成功、馬上幸福，代表全體縣民，向所有官兵表達最高的敬意與感謝，充分展現「軍愛民、民敬軍」的深厚情誼。

廣告 廣告

議長張鎮榮肯定裝訓部官兵在各項演訓及任務中盡忠職守，並於防災救災工作中全力配合地方需求，讓國人對國軍充滿信心，充分展現愛國愛鄉、軍民一心的精神，深獲鄉親肯定，國軍日夜堅守崗位的守護，讓鄉親安居樂業。

陸軍裝甲兵訓練指揮部副指揮官劉承熙表示，感謝新竹縣政府、縣議會、鄉公所及社會各界長期以來對國軍的支持與關懷，讓官兵能無後顧之憂，專心投入戰備與訓練任務，持續守護國家安全。