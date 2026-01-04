竹縣智慧城市資源回收物流挑戰賽 6隊勝出

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣114學年度科技教育創意實作競賽，生活科技組以「智慧城市的資源回收物流挑戰」為核心任務，全縣共計24支參賽隊伍昨在竹東國中活動中心競技，歷經4個半小時的現場實作與激烈測試，最終由勝利國中等6隊勝出 。

此競賽由新竹縣政府教育局與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署共同主辦。參賽學生需運用生活科技課程所學的機構結構、電控與程式設計等知能，在有限時間內從無到有，現場製作出1台具備物資搬運功能的「運輸裝置」及1座銜接平台的「斜坡橋」。

主辦單位表示，競賽內容模擬未來都市面臨的循環經濟挑戰，裝置必須完成3大難關：首先在A區執行坡道行駛與90度轉彎的行動能力測試；接著在B區跨越高低落差的自製斜坡橋；最後在C區將黃、綠、紅、藍四色回收資源球精準分類並運送至對應區域，達成多點配送任務。

競賽過程中，學生們必須克服各種物理變因與工程挑戰。例如，「斜坡橋」除了需確保運輸裝置平穩通過外，還需接受垂直向下的承載力測試，透過計算載重比(R=L/W)來評量結構設計的效率與穩定性。競賽不僅考驗學生的技術，更重視團隊合作、操作安全及工作習慣。賽場內嚴格禁止使用3秒膠等材料，學生在操作手持電動工具時亦須全程配戴護目鏡。

評審團表示，今年的隊伍展現了極高的應變能力，在面對決賽試題高達30%的變異幅度下，依然能迅速調整策略 。教育局表示，經過整日激烈的評選，競賽獲獎前6名隊伍依序為：勝利國中、竹東國中(1)、竹東國中(2)、北埔國中、精華國中、成功國中。前4名隊伍將代表新竹縣參加生活科技組全國賽。

