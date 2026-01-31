竹縣暖警開道，助臨盆孕婦送醫生產母子均安，夫妻倆特至新湖分局致謝。（新湖警分局提供）

記者彭新茹／新竹報導

竹縣新湖分局湖口派出所警員吳念庭、戴晨宇日前於寒冬中執行勤務，行經高工路時發現一輛自小客車違規行駛於路肩，且於警車後方持續閃爍遠光燈示意。員警察覺異狀，立即將巡邏車停靠路旁，下車主動關懷了解狀況。

新湖警分局表示，自小客車駕駛神情焦急地向員警表示，其妻子陳姓女子臨盆在即，車上孕婦已有明顯產兆，情況緊急，請求警方協助開道前往醫院。員警隨即查看孕婦狀況，發現陳女面露痛苦、情緒不安，且羊水已破，顯見即將生產，若延誤恐有風險。

面對突發狀況，兩名員警毫不猶豫，立即展現同理心與專業判斷，迅速回到巡邏車上開啟警示燈與警鳴器，並同步通報勤務指揮中心，說明現場緊急狀況，請求協助。隨後由警方全程開道，引導自小客車安全、迅速前往醫院婦幼中心待產。

在警方的即時協助下，原本焦急萬分的家屬情緒逐漸穩定，孕婦也順利抵達醫院，交由醫護人員接手照護，生產順利母子均安。事後，家屬對於警方在關鍵時刻伸出援手、以人為本的作為深表感激，直言若非警方即時協助，後果難以想像。

新湖警分局表示，警察不僅肩負治安與交通責任，更是民眾在危急時刻最可靠的依靠，未來警方將持續秉持同理心與服務熱忱，守護民眾生命安全，讓社會感受到溫暖與安心。