竹縣東興圳光藝節限定文創品與美食活動公布 這時間來最美

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2025東興圳光藝節週六(13日)在竹北市東興圳公園登場，新竹縣政府錄製夜間光影的開箱節目，並公開5款光藝節限定文創品及7家周邊店家的滿額贈活動，展期橫跨聖誕至跨年假期，一連4週都有主題活動，最推薦在「天色剛暗」時段前來欣賞科技城的光影變化之美。

2025東興圳光藝節週六(13日)在竹北市東興圳公園登場，展期橫跨聖誕至跨年假期，一連4週都有主題活動。(記者廖雪茹攝)

縣府文化局表示，今年以主題 「一閃一閃亮晶晶」 打造城市星光，結合8位藝術家團隊結合水域、植物與工藝創作光影藝術。節目中主持人沿著東興圳公園介紹藝術作品，包括聲音在河岸綻放成一朵光之花的《綻放的聲音》、以稻穗意象回應土地變遷的《光穗》，以及以北埔竹編工藝打造的《逐光》等，共計11座藝術作品。

廣告 廣告

開箱節目也公開兩項店家合作限定商品，分別是「二十四分之一早午餐」特製星星餅乾，以光藝節星光意象創作，外型可愛、極具收藏話題；以及「小角色餐酒」推出光藝節限定調酒，以夜空色彩、光影作品呈現多層次風味，打造備受期待的節慶飲品。

文化局展示5款光藝節限定文創品，包含：「一閃一閃亮晶晶」手燈、以磁吸星星造型設計的「袋著你走」飲料提袋、與在地小農合作推出的「茂谷柑汽水」、象徵星光的「星星手環」以及光藝節野餐墊，文創品將於活動期間依指定任務或現場活動方式限量贈送。

今年光藝節並攜手竹縣7家人氣店家，推出滿額贈活動。只要於合作商家消費「光藝節限定餐點」或「滿額 1313 元(或其他特定金額)」，完成店內打卡與指定Hashtag，即可獲得「袋著你走」飲料提袋1份，送完為止。店家包括fifteen拾吾純植西餐廳、THE BBQ HOUSE竹北、That’s Tarta 芝士塔塔、新橋韓式烤肉、Small Parts Bistro小角色餐酒、二十四分之一早午餐、涼太拉麵居酒屋。

另在新竹縣政府臉書節目「2025東興圳光藝節-亮燈開箱」，留言「一起去東興圳光藝節！」，有機會獲得限量美食兌換券。

2025東興圳光藝節週六(13日)在竹北市東興圳公園登場，展期橫跨聖誕至跨年假期，一連4週都有主題活動。(記者廖雪茹攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣名次好前面！最新全球最具影響力國家排行出爐

台灣就是國家！百萬業配要求刪5年前這句留言 千萬粉網紅斷然拒絕

世界哪個國家「個人收入、財富」最不平均？ 台灣排名曝

台灣記者提問讓國台辦慌了手腳 沈榮欽：另一答戳破了國民黨謊言

