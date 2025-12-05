竹縣東興圳光藝節 打造冬季浪漫光影氛圍

新竹縣連續五年，舉辦東興圳光藝節，13日即將點亮東興圳，4日上午，也由縣長楊文科，以及學校師生，共同開場歡慶，希望東興圳能永續發展。

圖／TVBS

東興圳光藝節，晚間點燈，把藝術結合在自然生態裡，打造出美麗水圳夜景，主打一閃一閃的燈光，呈現出波光粼粼的浪漫氛圍，新竹縣連續五年舉辦東興圳光藝節，還獲得全台最美光影藝術饗宴之稱，為了迎接13日的點燈，也舉辦開幕儀式。

現場來了多位貴賓，還有學校師生，都來參與盛事，新竹縣長也熱情到台上介紹東興圳。

新竹縣長楊文科：「東興圳有兩百七十年的歷史，我們在開發我們整個竹北限制地區的時候，把它打造成這麼漂亮的一個地方，所以我們真的講我們就是要，讓這個地方我們可以造建，我們東興圳的美。」

光藝節結合學童創作，還有國際藝術家，帶動新竹縣文化，讓東興圳能夠永續發展。

