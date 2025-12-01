竹縣東興圳榮獲政府服務獎

竹縣文化局「打造獨一無二的東興圳」，兼具社會參與、文化永續與共融治理三大價值，榮獲政府服務獎。 （記者彭新茹攝）

新竹縣文化局以「打造獨一無二的東興圳」計畫，榮獲第八屆政府服務獎「社會創新共融類」殊榮。此計畫以東興圳為核心，透過景觀再造、社區共創、藝術策展與跨域治理，成功整合中央、地方與民間能量，兼具社會參與、文化永續與共融治理三大價值，獲評審高度肯定。

文化局表示，東興圳擁有二百七十餘年歷史，東興圳光藝節融合學童創作與國際藝術家，帶動商圈與公私協力，累積數十萬人次參與，並獲金點設計獎、國際設計大獎與多項景觀建設獎肯定，成為全台文化再生與社會共融的典範。

縣長楊文科指出，新竹縣人口快速成長、城市多元化，文化治理更顯重要。東興圳計畫從環境、文化到教育層面串聯地方能量，不僅重現水圳歷史風華，也成功打造具國際視野的文化品牌，「東興圳把地方故事說給世界聽，也讓城市與居民建立更深的情感連結」。

文化局長朱淑敏表示，東興圳的成功並非單一工程，而是由居民、藝術家、學校、團隊、民間伙伴與政府共同完，這座水圳承載著城市的歷史、居民的參與以及世代的情感，獲獎象徵新竹縣在社會創新共融上的跨域實踐已獲國家級肯定。