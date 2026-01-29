竹縣林農請注意，造林新制獎勵金舊制變更期限只到今年底，別讓自己權益睡著了。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

為落實山林永續並兼顧林農生計，農業部「獎勵輔導造林辦法」二點零新制已上路。新竹縣政府農業處積極響應，去年底完成五場地方推廣講座，協助縣內林農從傳統「補助模式」轉型為「投資型經營」。

竹縣府表示，新制將獎勵年限從二十年大幅縮短為六年，且六年總獎勵金最高仍可達每公頃六十萬元，讓經營更彈性與效率，提醒舊制業者務必今年底前向林地所轄公所申請變更或終止，避免影響權益。

農業處表示，竹縣林地面積達七萬二千餘公頃，公私有林地約一萬六千餘公頃，配合中央造林政策，縣府去年度輔導造林撫育面積計二百一十五公頃，獎勵金核定近七百六十萬元。新制將不只林農可以申請，公私團體及法人也可以申請。縣府將持續輔導從造林、撫育管理到伐採、加工、銷售一條龍，落實永續經營。統計近十年，已發放台灣肖楠、烏心石等苗木超過四十四萬株，未來將接續公私有林多元輔導方案，實現林農生計、林產生產、自然生態的三贏願景。

農業處指出，此次「造林二點零」將造林經營目標分流為「木材生產林」與「非木材生產林」。農業處表示，木材生產林為專注結構用材及菇蕈產業，鼓勵發展具經濟價值的林產。非木材生產林的重點在於國土保安、水源涵養及生態維護。新制縮短為六年獎勵，讓林農在初期造林完成後，能更早投入林下經濟或森林遊憩，活化土地使用；新制也放寬從原先的山坡地擴展至地下水管制區及地方政府劃設的造林專區。