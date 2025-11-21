竹縣某國中教職員墜樓 縣府啟動校園心理輔導

（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）新竹縣政府今天表示，某國民中學昨天有教職員墜樓事件，已通報並依程序處理，將協助調度資源支持家屬，師生心理狀況由輔導諮商中心協助，提供情緒與心理支持。

竹縣府說，已由學生輔導諮商中心到校，處理相關輔導方針，另輔導處、專業心理師及外部資源共同投入，提供學校師生必要情緒與心理支持。

此外，竹縣府教育局表示，經查這名教職員曾在校內有自傷行為，也曾因案接受調查。

教育局說，校方提供這名教職員輔導與諮商資源及自殺防治通報，並在11月初調整職務，以利平衡工作與身心，對於發生憾事，向家屬及所有受影響的人員致上最深慰問與關懷。

教育局表示，這名教職員曾向縣府投訴遭職場霸凌，縣府也啟動相關調查，日前也已訪談這名教職員。（編輯：李明宗）1141121

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可找到出路。如果需諮商或相關協助，可撥衛生福利部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。