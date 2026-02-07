竹縣柑好過年節目多元 感受客庄年味

新竹縣長楊文科與書法名家現場揮毫寫下「竹縣綻光 馬上幸福」。

為迎接農曆新年，並推廣新竹縣在地優良柑桔，縣府昨（七）日起一連兩天於縣府前廣場舉辦「二○二六新竹縣柑桔的故鄉－柑好過年Hakka New Year」產業文化活動，並於縣府大廳舉辦「馬上幸福迎豐年－一一五年竹縣春聯揮毫活動」，縣長楊文科與書法名家現場揮毫寫下「竹縣綻光馬上幸福」，並提供春聯索取與年畫、紅包袋拓印DIY，吸引大批民眾排隊索取，現場氣氛熱鬧滾滾。

新竹縣長楊文科七日表示，新竹縣因氣候、土壤及水質條件上的優勢，使各種柑桔產量、品質皆為上選，全縣柑桔種植面積達二千一百二十八公頃，年產量逾三萬公噸，其中桶柑以果皮細緻、色澤橙黃、風味濃郁聞名，種植面積達一千二百四十六公頃，為新竹縣最具代表性的年節果品，不僅展現地方農業實力，更是農民重要的經濟支柱。

農業處表示，為持續提升桶柑品質並為消費者把關，近日縣府輔導峨眉鄉農會辦理一一五年度新竹縣高品質桶柑果品評鑑，透過專業評鑑制度，選拔優質果品。今年雖因生產期適逢高溫造成產量下降，但整體品質依舊表現亮眼，甜度達到十三點二度，且果肉多汁風味濃郁。

評鑑結果為第一名一名（曾五妹）、第二名三名（徐成潭、李聲武、余國正）、第三名六名（徐福有、徐國堂、徐福祥、黎順安、黎泉宏、劉浩君）及優良獎十名（邱坤鈺、徐國富、周志旺、楊美燭、劉秀香、涂詠嘉、羅明正、李聲臺、張國鈞、黎萬堂），充分展現新竹縣果農精進栽培技術的成果。

農業處指出，除柑桔產業外，東方美人茶（膨風茶）亦是新竹縣重要特色農產之一，以其天然著蜒、蜜香馥郁、滋味圓潤而聞名。為鼓勵茶農精進製茶技術，「一一四年度新竹縣冬季東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑」由北埔鄉農會主辦，透過專業審評機制，落實茶葉分級。

今年度評鑑共選出特等獎一名、頭等獎十一名、貳等獎十五名、參等獎二十名、優良獎（三花三十二名、二花六十名、一花一百一十三名），獲獎名單為特等獎溫志軒、頭等一獎楊世瑩、頭等二獎義春茶園、頭等三獎溫志軒、頭等三獎陳瑞書、頭等五獎鄧羽妡，並於活動中公開頒獎，展現新竹縣茶產業深厚底蘊與卓越品質。

「二○二六新竹縣柑桔的故鄉－柑好過年Hakka New Year」產業文化活動，除了有在地柑桔攤位、農會及特色農產展售，並安排迎春舞龍、傳統手作體驗、趣味競賽、DJ派對及「農村萌星x皮皮獅Party」等節目，歡迎民眾前往共襄盛舉，一同品嚐柑甜滋味、感受客庄年味，並把滿載祝福的春聯帶回家，在歡樂與祝福中「馬上幸福迎豐年」。