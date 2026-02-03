竹縣柑好過年與名家揮毫迎新春 週末熱鬧登場

新竹縣政府推出「2026 新竹縣柑桔的故鄉－柑好過年 Hakka New Year」活動與名家揮毫迎免費贈送春聯，將於7,8日登場，今(3)日召開活動記者會。（圖／記者金祐妤攝）

(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】為迎接新春佳節，新竹縣政府以在地柑桔產業為主軸，結合產業成果、客家年節文化與親子同樂元素，推出「2026 新竹縣柑桔的故鄉－柑好過年 Hakka New Year」活動，本周末(7日、8日)在新竹縣府前廣場登場，除了有兼具採買、走春與祝福寓意的年味市集，7日上午更結合「115年竹縣春聯揮毫活動，讓民眾免費拿春聯，縣長楊文科邀請民眾走春到新竹，感受最具年味的「柑甜時光」。

縣長楊文科今(3)日在活動記者會中表示，新竹縣柑桔種植面積達2128公頃、產量3萬577公噸，年產值可達13億元，有「柑桔的故鄉」美譽。其中，桶柑種植面積達1246公頃、產量2萬755公噸，為新竹縣最大宗的柑桔品種，年產值達7億元，是年節期間深受歡迎的送禮首選。

為替在地桶柑品質把關，新竹縣政府輔導峨眉鄉農會舉辦「115年度新竹縣高品質桶柑果品評鑑」，今年桶柑評鑑共計110點參賽，獲得第一名的是曾五妹女士，甜度達到13.2度，而今年天候條件穩定，桶柑整體品質表現亮眼，平均甜度也都在10度以上，展現新竹縣果農持續精進的栽培實力。

「115年度新竹縣高品質桶柑果品評鑑」，今年桶柑評鑑共計110點參賽，整體品質表現亮眼。（圖／記者金祐妤攝）

本週末登場的展售活動豐富多元，除串聯23攤在地柑桔，還有新竹縣12家農會與養豬協會主題攤位、豐富優質農特產品及美食展售等共計100攤，並安排迎春舞龍、年節傳統手作體驗、趣味競賽、食農教育、DJ派對等熱鬧節目。

此外，還有最受小朋友歡迎的「農村萌星 x 皮皮獅 Party」活動，由皮皮獅帶領各農會萌星吉祥物，和現場大小朋友一起帶動跳，同時推出集點兌換「柑杯特調」及在地人氣品牌「大波浪手作」限定「柑味甜點」，帶領民眾認識竹縣柑桔的魅力、感受濃濃年節氣息。詳細活動資訊請上「新竹縣柑桔的故鄉」臉書粉絲專業查詢(https://www.facebook.com/profile.php?id=100063861461246)。

文化局表示，除了戶外的熱鬧場景，縣府也貼心為民眾準備一場靜中帶喜的新春暖身活動。2月7日上午10時，縣府與新竹縣文化基金會於縣府大廳舉辦「115年竹縣春聯揮毫活動」，邀請18位新竹縣書法名家現場揮毫，提供春聯免費索取，並安排年畫與紅包袋拓印DIY，讓民眾把滿滿祝福帶回家