竹縣柑好過年 推桶柑、冠軍茶

一一四年度新竹縣冬季東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑，特等獎由溫志軒奪魁。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹∕新竹報導

迎接農曆新年，並推廣新竹縣在地優良柑桔，縣府七、八日兩天在縣府前廣場舉辦「二０二六新竹縣柑桔的故鄉，柑好過年Hakka New Year」產業文化活動，並於縣府大廳舉辦「馬上幸福迎豐年，一一五年竹縣春聯揮毫活動」，縣長楊文科與書法名家現場揮毫寫下「竹縣綻光 馬上幸福」，並提供春聯索取與年畫、紅包袋拓印ＤＩＹ，吸引大批民眾排隊索取，現場氣氛熱鬧滾滾。

楊文科表示，新竹縣因氣候、土壤及水質條件上的優勢，使各種柑桔產量、品質皆為上選，全縣柑桔種植面積達二千一百廿八公頃，年產量逾三萬公噸，其中桶柑以果皮細緻、色澤橙黃、風味濃郁聞名，種植面積達一千二百四十六公頃，為新竹縣最具代表性的年節果品，不僅展現地方農業實力，更是農民重要的經濟支柱。

新竹縣高品質桶柑果品評鑑，桶柑王由曾五妹掄元；新竹縣冬季東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑」特等獎由溫志軒奪魁。

新竹縣柑桔的故鄉產業文化活動，除了有在地柑桔攤位、農會及特色農產展售，並安排迎春舞龍、傳統手作體驗、趣味競賽、ＤＪ派對及「農村萌星Ｘ皮皮獅 Party」等節目，歡迎民眾前來品嘗甘甜滋味、感受客庄年味，在歡樂與祝福中「馬上幸福迎金馬年」。