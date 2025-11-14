竹縣校園週邊治安交通現隱憂 吳旭智籲加強查緝違法、智慧停車科技執法

【民眾新聞網方健龍新竹報導】新竹縣議會今（14）日舉行第20屆第6次定期會總質詢，縣議員吳旭智關心校園周邊治安及通學交通等議題，建議可將智慧停車柱結合科技執法，減少違停並增加周轉率。吳旭智也質詢近年流行的桌遊店可能出現聚賭或擾亂安寧等疑慮，希望縣府能透過法規杜絕，並加強查緝違法。

議員吳旭智表示，坊間開設許多棋牌社、麻將館及桌遊店等，這些都是正常的休閒娛樂活動，但有些家長擔心在學校及住宅附近開設，會有大聲喧嘩或聚賭的情形發生，造成社會安寧及治安死角的問題，希望縣府可以從法規面定義，如用自治法規定這些場所必須距離學校多遠，也希望警察局加強查緝，將曾發生聚賭的場所加強列管，讓家長們有安心的居住環境。

縣長楊文科答詢指出，桌遊店、麻將館等場所是現在年輕人非常流行、喜歡去的，台北及台中等縣市都有這些場所，新竹縣也有，雖然目前沒有發現違法情況，但為了杜絕相關狀況發生，警察局及產發處等相關單位，都會積極稽查及查緝，確保沒有擾亂社區安寧或聚賭的情形。

吳旭智同時也關切學生上下學的交通，他指出，校園周邊在上下學時都相當壅塞，他建議可以參考其他縣市的做法，將設置在校園周邊的智慧停車柱結合科技執法的功能，讓違停率下降，並提升周轉率，善用科技讓學校周邊的交通更順暢。

楊文科回應指出，關於吳旭智議員提出的建議非常好，已經責請交旅處、警察局及市公所等相關單位來研商如何執行。交旅處長陳盈州也說明，交旅處預計已於11月17日邀集警察局、竹北市公所、竹東鎮公所及系統業者召開相關會議，研議運用智慧停車柱偵測車輛於禁停時段違停後自動拍照取證，進而導入科技執法之可行性，盡量爭取於明年元旦開始施行。

吳旭智也提出下雨塞車、代理教師過多、縣府AI客服及育兒津貼補助等，並建議未來改善及規劃方向。吳旭智強調，面對60萬人口的挑戰，縣府團隊必須展現前瞻思維與魄力，在交通韌性、治安、數位治理等各方面提升行政效能，並積極向中央爭取人力員額，才能真正應對新竹縣的快速發展，打造讓縣民「願婚、敢生、輕鬆養」的宜居環境。