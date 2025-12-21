竹縣橫山學堂成果展見證深耕 滿意度近百

新竹縣橫山區社會福利服務中心舉辦「橫山學堂及小衛星年度成果展暨歲末圍爐」，邀請服務家庭與志工齊聚一堂，透過成果展現、文化交流與圍爐餐敘，共同迎接新年，展現縣府社會處一年來深耕社區、陪伴家庭的服務成果。

活動由尖石鄉那山麻谷兒少據點帶來泰雅組曲揭開序幕，現場同步展出書法、竹編及泰雅構樹皮檯燈等學習成果，並由學堂書法班老師揮毫春聯贈送民眾，增添年節氣氛。

一一四年橫山學堂與兒少小衛星據點全年吸引逾五千人次參與共學，其中橫山學堂累計二千六百六十二人次、小衛星據點二千四百三十二人次。依回饋問卷統計，橫山學堂整體滿意度達百分之九十七，小衛星計畫滿意度達百分之九十八點二七，顯示兒少陪伴、家庭支持與課後照顧服務成效顯著。

新竹縣長楊文科二十一日表示，橫山學堂提供豐富且多元課程，期望讓民眾落實「活到老學到老」的理念；小衛星據點有如一道溫暖的光，為孩子與家長提供即時的支持與關懷，從親職教育、情緒管理到生活協助，減輕照顧壓力，協助家庭回歸正常軌道。

「橫山學堂及小衛星年度成果展暨歲末圍爐」活動以歲末圍爐形式，邀請弱勢家庭共餐，由學堂講師徐秀娥總舖師料理多元族群家鄉菜，傳遞社區相挺的溫暖情感。

新竹縣政府社會處處長陳欣怡到場頒發志工感謝狀，感謝志工夥伴長期投入，持續與社區攜手打造更有韌性的支持網絡，照顧偏鄉長者及幼兒。