竹縣歡慶聖誕節 家長會邀魔術與扯鈴雙冠軍同台演出
【記者 李宏燁／新竹縣 報導】迎接溫馨歡樂的聖誕佳節，新竹縣政府日前於縣府前廣場打造一座高達十三點五公尺的巨型聖誕樹，並結合聖誕市集與系列慶祝活動，吸引民眾踴躍參與，為新竹縣增添濃厚節慶氛圍。位於縣府周邊、交通便利的竹仁國小，也同步於校內舉辦聖誕節慶祝活動，讓孩子在熟悉的校園中感受節日喜悅。
竹仁國小此次聖誕活動由家長會精心規劃，特別邀請魔術冠軍菲力、小丑冠軍彥彥與世界扯鈴冠軍鄭湧篬蒞臨校園演出，為全校師生帶來一場兼具娛樂性與教育意義的精彩表演。活動當天校園氣氛熱絡，師生齊聚一堂，歡笑聲此起彼落。
▲家長會長江宥德（右）與世界扯鈴冠軍鄭湧篬（左）合影，為竹仁國小聖誕活動留下珍貴紀念。
魔術冠軍菲力與彥彥小丑以互動性十足的魔術表演，邀請學生上台參與，巧妙的手法與出其不意的效果，讓孩子驚呼連連、掌聲不斷；隨後登場的世界扯鈴冠軍鄭湧篬，則以高難度技巧與流暢節奏展現世界級實力，精采演出讓全場目不轉睛，現場喝采聲不絕於耳。
不少學生在活動結束後仍意猶未盡，紛紛表示表演十分精彩，校園內洋溢著純真的笑容與歡樂氣息，為孩子們留下難忘的聖誕回憶。
▲師生欣賞魔術與小丑精彩演出，笑聲與歡樂不絕於耳，現場氣氛熱烈，掀起校園轟動。
家長會長江宥德表示，孩子的成長不僅來自課堂學習，藝術與歡樂同樣是重要養分。家長會期盼透過優質藝文表演，讓學生在安全、溫馨的環境中拓展視野，也感謝學校行政團隊與家長會夥伴的共同努力，讓活動順利圓滿。
竹仁國小指出，未來將持續結合家長會及社會資源，規劃更多元且具教育意義的活動，為學生打造溫暖、豐富的學習與成長環境。（圖：竹仁國小家長會提供）
其他人也在看
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 21 小時前 ・ 426
2026減稅新制！基本生活費增至21.3萬元、綜所稅調高免稅額和扣除額 9項新規元旦上路
財政部今（26）公布明（115）年1月1日起，9項利民便民措施將上路，包括每人基本生活費增至21.3萬元，民眾在5月申報114年度綜合所得稅適用，以及綜所稅調高免稅額和扣除額等。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 10
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 132
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 65
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 14
今最低溫探7.4度「還沒冷完」！冷氣團減弱還要等這天
今（26）日大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；水氣稍多，桃園以北及臺灣東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區並有局部大雨發生的機率。氣象粉專也指出，今天清晨冷氣團達到最強時刻，且最低溫僅7.4度。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 47
首位歸化中國NBA球星傳放棄國籍 李凱爾發聲解釋了
首位歸化「中國籍」的NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)籃球明星李凱爾（Kyle Anderson），最近被發現官網國籍被登錄為「美國」，引發中國球迷熱議，今天李凱爾透過經紀公司對外澄清，NBA登錄是「出生地」，至於歸化國籍沒有改變。太報 ・ 1 天前 ・ 9
2026國運籤出爐！命理師警告「1事」：不要貪心
2026年國運籤出爐！命理專家小孟老師在YouTube頻道中發布一則影片，分享在松山奉天宮抽到的2026年國運籤是第二十五籤戊子籤，內容為「總是前途莫心勞，求神問聖枉是多；但看雞犬日過後，不須作福事如何」。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 10
張文金主竟不只媽媽！疑有打工「郵局金流曝光」
社會中心／楊佩怡報導27歲嫌犯張文１９日在北捷、中山商圈一帶，投擲煙霧彈、縱火並持刀攻擊路人，釀4死（含嫌犯）11傷的悲劇。隨著警方深入調查，張文在台北沒工作，警方追查金流發現張母近3年來，陸續匯款共82萬給張文生活。然而他戶頭裡卻有幾次的小額存款，目前還不知金流來源。此外，張文生前不僅砸近10萬元買電競筆電外，更訂閱血腥漫畫；因此警方懷疑，張文背後的金主恐不止張母一人。民視 ・ 1 天前 ・ 34
這一天真的來了！鴻海造車賣車一條龍 Foxtron Bria 89.9萬起登場！
上週鴻華先進（Foxtron）以7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，內容還包含Luxgen母公司資產、旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等。這場交易讓台灣汽車產業進入重要轉折，箇中有何重點？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 8 小時前 ・ 12
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前 ・ 85
航班9成滿載、平均訪日9次！日本不甩中國「狂搶台灣旅客」…達人卻示警「這件事」
日本首相高市早苗先前因在國會答詢中談及「台灣有事」可能引發的日本應對，引起北京強烈反彈，此後中日關係急速惡化，北京更罕見公開呼籲國民「避免前往日本」，並在外交、觀光、文化等領域採取一系列反制行動。對此，日本部分地方政府與旅遊業者開始將目光轉向來自台灣的遊客，期望填補可能出現的旅遊缺口。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 11
林靜儀出局了？民進黨南投縣長神秘人選曝光
民進黨2026年南投縣長參選人選傳出重大變動，原本呼聲最高的衛福部次長林靜儀及立委羅美玲均被排除在名單之外。今（25）日傳出可能由一名出身草屯、目前在北部執業的醫師接棒投入選戰，為南投選情帶來新局面。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 108
果粉淚別！iPhone停售名單曝光 i16 Pro Max也走入歷史
隨著iPhone 17問世，多款舊世代iPhone也同步走入歷史。蘋果近期宣布一次停售25款產品，其中包含7款iPhone，最引人關注的莫過於SE與Plus系列全面退場，象徵蘋果手機產品策略出現明顯轉向。SE系列由iPhone 16e接棒，重新定位為「平價旗艦」；而Plus系列則被全新推出的iPhone Air取代，主打超薄機身設計，但市場反應與銷售表現未如預期。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 10
冷氣團直灌「1小時降1度」半個台灣急凍還沒完…氣象署揭最冷時段
受大陸冷氣團影響，今（25）日晚間起全台氣溫明顯下探，預估今晚至明（26）日清晨為此波最低溫時段，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東約14至16度、空曠地區仍可能更低。前氣象局長鄭明典稍早也指出，不少測站都有平均降溫超過每小時下降1度，台北測站已經出現14度，達標冷氣團，他也說「繼續看還能降多少？」截至今晚7時，台北於傍晚5時許出現13.2度。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 1
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
「斷骨增高術」原是想改變人生的選擇，卻讓一些中國年輕人陷入長期病痛與維權困境。有人出現踝關節神經損傷、長短腿和行走疼痛；...世界日報World Journal ・ 17 小時前 ・ 9
「AI伺服器三雄」漲不動了？專家看緯創、廣達與鴻海：股價早已做頭了
今年AI大爆發，讓輝達股價一路飆升，成為全球最具影響力的科技巨頭，也帶動世界AI產業，萬寶投顧投資總監蔡明彰於個人Youtube頻道指出，台廠「AI伺服器三雄」緯創、廣達、鴻海過去3年來股價漲幅相當高，但現在也早已做頭（頂部反轉）。蔡明彰指出，台積電月營收經歷3年的高斜率成長，年增率通常都在40%以上，在今年第二季尚有30%，但到了11月，已降至25%，代......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 24