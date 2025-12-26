竹縣歡慶聖誕節 家長會邀魔術與扯鈴雙冠軍同台演出

▲家長會長率學校教師與志工齊心投入，共同打造屬於學生的歡樂溫馨聖誕節時光。

【記者 李宏燁／新竹縣 報導】迎接溫馨歡樂的聖誕佳節，新竹縣政府日前於縣府前廣場打造一座高達十三點五公尺的巨型聖誕樹，並結合聖誕市集與系列慶祝活動，吸引民眾踴躍參與，為新竹縣增添濃厚節慶氛圍。位於縣府周邊、交通便利的竹仁國小，也同步於校內舉辦聖誕節慶祝活動，讓孩子在熟悉的校園中感受節日喜悅。

竹仁國小此次聖誕活動由家長會精心規劃，特別邀請魔術冠軍菲力、小丑冠軍彥彥與世界扯鈴冠軍鄭湧篬蒞臨校園演出，為全校師生帶來一場兼具娛樂性與教育意義的精彩表演。活動當天校園氣氛熱絡，師生齊聚一堂，歡笑聲此起彼落。

▲家長會長江宥德（右）與世界扯鈴冠軍鄭湧篬（左）合影，為竹仁國小聖誕活動留下珍貴紀念。

魔術冠軍菲力與彥彥小丑以互動性十足的魔術表演，邀請學生上台參與，巧妙的手法與出其不意的效果，讓孩子驚呼連連、掌聲不斷；隨後登場的世界扯鈴冠軍鄭湧篬，則以高難度技巧與流暢節奏展現世界級實力，精采演出讓全場目不轉睛，現場喝采聲不絕於耳。

不少學生在活動結束後仍意猶未盡，紛紛表示表演十分精彩，校園內洋溢著純真的笑容與歡樂氣息，為孩子們留下難忘的聖誕回憶。

▲師生欣賞魔術與小丑精彩演出，笑聲與歡樂不絕於耳，現場氣氛熱烈，掀起校園轟動。

家長會長江宥德表示，孩子的成長不僅來自課堂學習，藝術與歡樂同樣是重要養分。家長會期盼透過優質藝文表演，讓學生在安全、溫馨的環境中拓展視野，也感謝學校行政團隊與家長會夥伴的共同努力，讓活動順利圓滿。

竹仁國小指出，未來將持續結合家長會及社會資源，規劃更多元且具教育意義的活動，為學生打造溫暖、豐富的學習與成長環境。（圖：竹仁國小家長會提供）

