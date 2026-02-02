竹縣毛小孩春節看醫生、寄養 看這裡

過年期間外出，記得別讓毛小孩獨自在家。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕農曆春節連假9天，家裡有毛小孩的家庭期間若有國內外旅遊、返鄉或遇突發狀況、或毛小孩臨時需要急診該怎麼辦？新竹縣動物保護防疫所今天提供轄內動物醫院與特定寵物業的「春節營業時間」，提供縣內有需要的飼主們安置寵物和緊急就醫的資訊，也提醒毛小孩的家長寄養時，務必慎選合法的寵物寄養業者，並為寵物備妥常用藥品，也一併送上可緊急就診的動物醫院資訊，讓家裡的毛寶貝們也能快樂、平安過年。

新竹縣動保所表示，1月27日起到2月2日期間，在竹北、新豐、湖口、竹東、新埔、關西6個鄉鎮市共有40家動物醫院可以提供服務，但是他們今天公布的看診時間是預排資訊，實際營業情形仍可能調整，所以如果需要就診，請事先打電話跟動物醫院確認，以免白跑一趟 。

廣告 廣告

另外他們也統整了同期縣內共有，竹北、竹東、湖口共22家寵物業者可以提供寄養的服務。

而為避免寵物寶貝生病或受傷等情形，動保所所長何志豐提醒飼主，平日就要做好寵物健康照護，定期疫苗、健康檢查以及寵物固定用藥等，都要事先準備妥當。

春節期間動物就醫時，為避免遇到動物醫院臨時調整服務時間，或就診動物過多需排隊等候的狀況，建議如果家裡的毛小孩有緊急就醫需求的人，可先洽詢各機構以確認是否能協助優先診斷治療。

春節期間有國內外旅遊計畫的飼主，別忘了出門前先送毛小孩去寄養。(記者黃美珠攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

《台北過好年—醫環篇》醫院多數休診4天 長照機構無休

週三就是「立春」！廖大乙：送走「破枯壞礙」迎好運

《基隆過好年—醫環篇》基隆2醫院 加開呼吸道門診

從金錢豹到葳格校園！創辦人袁昶平尾牙豪擲百萬抽獎 啦啦隊女神助陣

