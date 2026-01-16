竹縣民宅十六日凌晨起火 救出二傷者一度無生命跡象所幸皆救回

新竹縣政府消防局提醒，民眾應留意居家用火、用電安全，避免在室內堆積大量易燃物品，並建議裝設住宅用火災警報器。（竹縣消防局提供）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣政府消防局十六日凌晨一時四十三分接獲通報，竹北市新泰路一帶發生住宅火警。消防局隨即派遣第一大隊，並出動豐田、竹北、光明、山崎、高鐵及新工等分隊車組前往搶救，共計出動十五輛消防及救護車、卅二名人員投入救援行動。

消防局表示，消防人員抵達現場後，確認為二層樓鋼架鐵皮建築物起火，立即佈署二條水線入室搜索並同步射水搶救。於凌晨二時廿五分，消防人員成功救出二名傷者，皆一度失去生命徵象，經現場救護人員積極急救後，陸續恢復生命徵象。其中，一名潘姓女子（卅八歲，越南籍）由竹北救護車後送東元醫院；另一名阮姓男子（廿九歲，越南籍）由光明救護車後送中國醫藥大學新竹附設醫院，後續由院方持續治療與觀察。

火勢於凌晨二時五十三分完全撲滅，現場燃燒位置為二樓房間內傢俱及雜物，燃燒面積約五十平方公尺，另有義消八人協勤支援。後續已依規定通報火災調查人員進行調查，以釐清火災相關原因。

新竹縣政府消防局提醒，民眾應留意居家用火、用電安全，避免在室內堆積大量易燃物品，並建議裝設住宅用火災警報器，以利第一時間發現火警並及早應變，降低人命傷亡風險。