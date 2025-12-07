竹縣泰雅藝術家跨世代書畫聯展 楊文科讚賞泰雅文化新風貌

▲「黑崮蒔光 謝石鴻、謝亞傑父子書畫聯展」開幕式。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】「黑崮蒔光 謝石鴻、謝亞傑父子書畫聯展」於6日舉行開幕式，由泰雅學堂的精采演出為活動拉開序幕，縣長楊文科也親自出席。展覽以「世紀奇峰」大霸尖山為核心主題，展現黑崮子民對山林的深厚情感與視覺記憶，楊縣長邀請鄉親到新竹縣美術館，欣賞兩位泰雅藝術家以家鄉黑崮部落為創作根源、以文化底蘊為精神養分所發展出的獨特書畫風貌。

▲泰雅學堂的精采演出為活動拉開序幕。

縣長楊文科表示，謝石鴻老師來自於五峰鄉桃山村黑崮部落，從小就具有書法的天分，寫出來的草書相當獨特，寫意之範、充滿著靈性，而他的兒子謝亞傑老師則是以山水畫為主，父子聯展活潑且生機勃勃，展覽展出至12月21日，希望大家有時間來美術館欣賞畫作，一定是不虛此行。

廣告 廣告

文化局指出，謝石鴻老師現為知名書法家與藝術教育推廣者，其學養紮實，歷任多項書畫與文化組織重要職務，長年致力於當代書法創新。其子謝亞傑老師更青出於藍，畢業於國立師範大學美術系研究所國畫組，曾獲台灣彩墨新人賞新人獎、全國桃園美展水墨類第一名、新竹美展水墨類竹塹獎等獎項，創作主題以原住民口述神話、山林景貌及泰雅族生命宇宙觀為探討方向，以當代水墨的視覺語彙呈現出具有東方意涵的原住民藝術新語符。

謝石鴻老師以巨幅書法作品《憶舊遊大霸山行》為主軸，藉由草書奔放的筆勢與植物染紙的天然肌理相互映襯，重現昔日登臨大霸尖山的震撼與心境。謝亞傑老師則運用書畫，捕捉大霸尖山不同角度山形的多元風貌，或巍峨高聳、或敦厚如酒桶、或形成愛心般的輪廓，呈現山水皴法中融入泰雅織布的圖騰語彙，開創具族群特色的「泰雅山水」。

文化局也提到，近年父子共同投入植物染紙之研究，以茶葉、咖啡、洗筆水、蝶豆花等天然媒材運用毛細現象染紙，使宣紙呈現獨一無二、富含自然肌理的層次色彩。此創作手法呼應泰雅族以自然為生命核心的價值觀，象徵萬物循環的生命力，如作品「原植物語」工筆系列，以線描方式記錄泰雅生活中常見的植物，並結合植物染的肌理，呈現如圖鑑般的自然藝術語言。