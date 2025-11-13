竹縣消備役役男召訓防災救護

新竹縣消防局於一一四年十一月十二日至十四日，在消防局本部辦理為期三天的役男召集訓練，本梯次計有五十位役男，為了提升備役役男的災害應變能力與自救技能，消防局今年辦理七梯次為期三天的召訓，共召訓約六百人，每梯次召集約八十五位消防、社會、醫療等役別，對本次學員進行全面性的消防救災、救護及面對災害時的應變訓練，不僅強化了學員的基本急救知識，更讓學員了解在災難發生時，如何迅速反應，保障自身生命財產安全及強化國家安全韌性，更是一種對社會責任的深刻認知與實踐。

新竹縣長楊文科十三日特別前來勉勵，這次課程由消防局團隊編排相當生動有趣，有CPR與AED、救援繩結運用、止血帶操作等急救課程，更加碼防災士等證照課程。