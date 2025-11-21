竹縣消防局發表2026形象月曆 3500份限量發票換領

竹縣消防月曆廿三日起十五個分隊提供民眾用發票兌換，圖為寶山分隊隊員湯士霽。（竹縣消防局提供）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣政府消防局睽違二年再度推出最受民眾期待的消防形象月曆，竹縣消防局廿二日下午二時於遠百竹北店辦理「二0二六年消防形象宣導月曆」發表會，讓民眾看到消防人員在勤務公忙之餘，仍不斷鍛鍊體格及體能，將完美成果呈現在明年度發行的形象月曆。

消防局表示，本次拍攝主題係為消防員的一天，記錄消防員從清晨到夜晚的場景畫面，以電影海報風格及消防主題呈現，結合光影設計，帶來視覺衝擊及力量，呈現出消防員不同的樣貌，讓民眾更貼近及深入瞭解消防員勤務性質及消防員的一天。

廣告 廣告

廿三日上午八時卅分開始，於消防局十五個分隊總計提供三千五百份月曆讓民眾以十一、十二月份紙本發票五張兌換一個月曆，每人限兌兩個，所兌換之發票全數捐贈竹縣弱勢團體或機構，現場亦安排月曆主角簽名及拍照，消防局亦會在臉書粉絲專頁發起「打卡抽月曆」活動。

明年月曆最大亮點有五項，亮點一為封面拍攝「新豐焚化爐建築場景，建築及煙囪以客家油桐花及音符點綴，亮點二為運用救災救援新科技器材，拍攝消防機器人操作，運用智慧展現高科技畫面；亮點三為拍攝龍舟競賽重要地標-池和宮樣貌及乘風破浪龍舟畫面；亮點四為拍攝「全台最美之竹東仁愛立體停車場，呈現出建物傍晚夜景及加入消防越野車擺拍場景，建物設計以放射性之圓弧曲線，將客家文化「紙傘」元素融入；亮點五為「至台中亞拓飛行場拍攝直升機立體救災畫面，結合高科技合成吊掛救援場景，呈現消防員空勤救災，守護縣民安全。

廿二日發表會現場，以Q&A方式，消防宣導題目讓參與民眾搶答，還有與消防員互尬十六蹲、伏地挺身，攻城獅慕獅女孩現場舞蹈帶動等好玩有趣活動，只要有參與就送月曆。