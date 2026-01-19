竹縣消防局第四臨時大隊部 揭牌

新竹縣政府消防局成立第四大隊，消防局提前規畫並商借寶山鄉大崎村集會所2樓作為臨時大隊部，新竹縣長楊文科（左七）19日出席揭牌典禮。（王惠慧攝）

因應竹科擴建，人口持續增加，新竹縣消防局將成立第四大隊和竹科分隊，其中第四大隊正式廳舍新建工程已於114年底完成發包，消防局提前規畫並商借寶山鄉大崎村集會所2樓當臨時大隊部，19日揭牌，盼提升園區周邊救災應變效率。

縣長楊文科、寶山鄉長邱振瑋、北埔鄉長莊明增、峨眉鄉代理鄉長田昭容、消防局長陳中振等及多位民意代表、消防及義消同仁皆出席揭牌典禮，見證新竹縣消防發展重要的里程碑。

楊文科指出，新竹科學園區為縣內產業發展重心，有高度專業與即時性的防救災需求，縣府支持成立消防局第四大隊，正是為了強化組織量能與指揮調度效率，確保公共安全不留空窗。

楊文科說，未來第四大隊正式廳舍將設於力行三路，並管轄寶山、峨眉、北埔及二重消防分隊，確保大隘三鄉及園區安全，未來也將設置訓練中心。他強調，希望災害不要來，但萬一發生事故，也希望能將災害對人民生命財產安全的威脅降至最低。

消防局說明，第四大隊的成立是因應園區高風險特性，感謝科管局協助提供用地，也感謝寶山鄉公所全力支持，讓第四大隊在正式廳舍完工前，仍能如期運作，確保行政、指揮與勤務順利接軌。未來將善用臨時大隊部的統籌指揮功能，持續守護園區與縣民生命財產安全。

縣府表示，啟用第四大隊臨時大隊部，代表縣府對公共安全高度重視，後續將依規畫持續推動第四大隊正式廳舍建設，完善消防整體布局，提供民眾更堅實的安全後盾。