竹縣消防局辦理114年度替代役備役役男防災救護組召訓

竹縣消防局辦理替代役備役役男防災救護組召訓，突顯「全民國防」的重要性，讓每個人都能成為守護家園的重要力量。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

為了提升備役役男的災害應變能力與自救技能，竹縣消防局十二至十四日在消防局本部辦理為期三天的役男召集訓練，計有五十名役男參加，共辦理七梯次召訓，共召訓約六百人。

消防局表示，每梯次召集消防、社會、醫療等役別，對學員進行全面性的消防救災、救護及面對災害時的應變訓練，強化學員的基本急救知識，更讓學員了解在災難發生時，如何迅速反應，保障自身生命財產安全及強化國家安全韌性，更是一種對社會責任的深刻認知與實踐。

縣長楊文科十三日特別前往勉勵，他說，這次的課程由消防局團隊編排相當生動有趣，除了有最為人知的CPR與AED（心肺復甦術與使用自動心臟電擊器)、救援繩結運用、止血帶操作等急救課程外，更加碼防災士等證照課程，並於結訓成績及格時取得防災士資格。

楊文科說，今年的召訓跟往常不太一樣，用「實作」取代傳統教室聽課、看影片，目的就是要讓各位在碰到緊急事件時，對「急救」與「防災」有基本觀念及處理能力，給自身、家人、朋友多一分保障。

楊文科指出，特別感謝參與這次召訓的役男，用行動支持國家政策，暫離家庭及工作崗位來接受訓練，也對培訓更多緊急救援生力軍的消防局表示感謝。隨著竹縣人口數逐年大幅成長，真的非常需要靠各位學員為自己的家鄉打拼及守護，突顯「全民國防」的重要性，讓每個人都能成為守護家園、守護生命的重要力量。