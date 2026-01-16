竹縣消、醫「院前葉克膜啟動機制」建功 鬼門關前救回36歲男子

【記者張沛森／竹縣報導】新竹縣消防局與東元醫院自今年1月合作建立「院前葉克膜啟動機制」，本月6日以8次電擊，並同步連絡弓醫院在25分鐘內啟動葉克膜，順利搶救一名突然昏倒、心跳停止狀態的36歲男子，患者目前已順利移除插管及葉克膜，病況穩定，轉至一般病房觀察，近日可望出院。

新竹縣消防局表示，在竹北市某科技公司任職的李姓男子，本月六日下午在公司搭乘電梯時突發倒地，當場失去意識，同事立即撥打119求救，並在消防人員抵達前即刻施行心肺復甦術（CPR），爭取寶貴搶救時間。

救護人員接獲通報後迅速趕抵現場，確認患者為心跳停止狀態，隨即展開高品質急救處置，現場共實施8次電擊，並同步聯繫竹北東元醫院，啟動「院前葉克膜（ECMO）搶救機制」。在急診醫師與心臟外科團隊通力合作下，於最短時間內完成葉克膜置入，隨後送往心導管室檢查心血管狀況。患者目前已順利移除插管及葉克膜，病況穩定，轉至一般病房觀察，近日可望出院。

新竹縣消防局昨天由緊急救護科科長李浩銘率隊，偕同當日出勤的光明高級救護分隊兩名高級救護技術員李均祈、許嘉雄前往醫院探視患者。見患者恢復良好、精神狀況穩定，救護同仁皆感到十分欣慰。

李男表示，當天發生的事都不記得了，他感謝同事第一時間出手相救，也謝謝救護人員和醫院的救治，現在最想做的事就是「回去公司上班」。

當天為李男施作CPR急救的黃姓同事表示，和李男是共事10年的老朋友，事發當天中午用餐後開始工作，和他邊聊天邊搭乘電梯時，他突然說頭很暈，然後就倒在地上；當時他眼睛上吊、嘴巴發出嘶嘶聲，還有點抽搐，只好趕快拿出手機求救，一開始還因為太緊張，「119」這3個數字怎麼按都按不出去，後來冷靜下來才順利撥通，隨後便在消防局護理師的線上視訊指導下，施作CPR，並修正動作，直到救護人員到場。

新竹縣消防局緊急救護科科長李浩銘表示，自今年1月1日起，消防局與東元醫院正式合作建立「院前葉克膜啟動機制」，此次案件是該機制啟動後不到一週即成功搶救生命的實例，顯示跨機關合作與同仁專業判斷的重要性，成果令人振奮。

東元醫院急診科急救醫學教育中心主任簡振宇指出，心跳停止後，隨時間推移，腦部將逐漸產生不可逆的缺氧傷害。透過院前即時啟動葉克膜，可大幅縮短置入時間，讓患者迅速恢復接近正常的腦部與冠狀動脈灌流，顯著提升存活率與神經學預後。他說明，一般葉克膜自啟動至灌流最快需60分鐘，但此次因消防端即時回報，成功將時間縮短至25分鐘，使患者自目擊倒下到完成葉克膜灌流能控制在60分鐘內，院前啟動機制功不可沒。

簡振宇指出，葉克膜啟動條件包括年齡65歲以下、為目擊倒地且現場有旁觀者施行CPR、初始心律為可電擊心律，且無重大末期共病。本案患者完全符合相關條件，可說是「生命之鏈」完整串聯的成功案例。

救護人員急救。新竹縣消防局提供

護理師視訊指導CPR。新竹縣消防局提供

光明分隊高級救護技術員李均祈、許嘉雄。新竹縣消防局提供

