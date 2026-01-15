竹縣清查獨居老人 掌握需求分級提供服務

〔記者黃美珠／新竹報導〕因應超高齡社會及家庭結構改變，獨居老人有增加趨勢，新竹縣政府今年繼續辦理單獨生活戶的清查訪視作業，縣府社會處前年掌握縣內65歲以上、疑似獨居的長輩共約有1萬6000多戶，去年啟動清查訪視，完成的9000人中有3000人確實獨居一戶過生活，經深度訪談、主動了解後，列冊1200人後續追蹤，依個別需求提供必要的關懷服務。

今年縣府成立高齡長照處後，縣長楊文科要求前述清查訪視作業持續辦理，以利彙整且建構老人安全防護網，提供獨居長輩更精準的照顧服務。

縣府高齡長照處長許瑜庭說，前述獨老的戶口清查和訪視，將結合民政系統與65歲以上獨居戶的相關資料安排訪查，也將聯結社區照顧關懷據點強化社區支援網絡，即時、就近提供獨居老人關懷與協助。對於家庭支持薄弱、資源匱乏的獨居老人，還可依個別狀況，提供關懷訪視、電話問安、送餐、福利諮詢或是安裝緊急救援裝置等。

許瑜庭說，前述清查對象包含：65歲以上1人獨居者；65歲以上且同住配偶年滿65歲，或同住者無照顧能力，經評估需關懷者，依其評估出來的等級提供不同密度的關懷頻率。

許瑜庭也說，為免被不肖的詐騙集團借題詐騙，該處將在民政處協助下，透過村里長、里幹事系統訪查，工作人員也會配戴工作證，供民眾明確辨識。

