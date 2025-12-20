竹縣湖口鄉代表會也提案普發5千 公所回應了

〔記者廖雪茹／新竹報導〕繼新竹縣橫山鄉普發5000元，湖口鄉由鄉民代表會副主席翁紹軒提案，也建請公所研議普發現金每人5000元，以振興經濟，獲得主席詹益祿及8名代表連署；但對此，鄉長吳淑君表示，湖口鄉尚有眾多建設要向中央及縣府爭取經費，發普現金將影響補助並造成財政衝擊，所以「湖口鄉公所不會普發現金5000元」！

翁紹軒表示，從4點說明此提案，首先是2022年因應新冠疫情期間普發紓困金，確實帶動鄉內消費、刺激市場買氣，成效廣獲肯定，事實明確。其次，該鄉財政穩健、稅收良好，近年歲入每年約1至2億元超收，過往歲出決算約6至7億元，但115年歲出預算卻大幅編列至11億餘元；在此前提下，普發現金於財政上並無困難，更是將部分財政成果，直接、公平的回饋全體鄉民。

第三，湖口鄉人口持續成長並屢創新高，經濟發展成果應讓鄉親實際感受，而普發現金可有效帶動地方消費循環，讓資金回流到鄉內商家、市場與攤商體系，對基層經濟的幫助，遠勝於抽象或集中式補助。

翁紹軒說，新竹縣已有其他鄉鎮市陸續規劃或準備辦理普發現金措施，在湖口鄉財政無虞的前提下，不應落於人後、裹足不前。因此，他在這次定期會提案，建請鄉公所儘速研議普發現金每人5000元，作為振興湖口鄉經濟的具體可行方案，並送交代表會審議。

湖口鄉民代表會共12位代表，此案獲得主席詹益祿和羅國湧、張春香、林春峯、吳德富、戴貴香、張衡堂、周德竹等8位代表連署。

吳淑君對此受訪指出，湖口鄉還有很多建設都要陸續跟新竹縣政府以及中央爭取相關經費，如果補發現金5000元，中央及縣府恐認為湖口鄉財政很好，不給予補助或者減少補助或提高自籌款，這對湖口鄉財政會產生很大的衝擊，所以湖口鄉公所不會普發現金5000元。

