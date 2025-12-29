竹縣湖口高中二期工程招標！斥資8.1億、預計116年完工

新竹縣高中5大方案之一「縣立湖口高中二期工程」，日前完成上網招標程序。（新竹縣政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹縣高中5大方案之一「縣立湖口高中二期工程」，日前完成上網招標程序，將投資8.1億工程經費新建包含普通教室8班、專科教室、體育專長班訓練空間、學生宿舍、員生消費合作社及綜合活動中心等，提供師生精緻且豐富多元的學習空間，預計民國116年10月完工。

縣長楊文科表示，湖口高中遷校案歷經10餘年，於114年9月正式遷入王爺壟新校區，他期許二期工程能如期如質完成，提供學子優質的學習環境。

楊文科指出，新竹縣各項建設蓬勃推動，產業發展吸引人口遷入，湖口鄉、竹東鎮及竹北市紛紛突破人口新高成為全國人口最大的鄉、鎮、縣轄市。有感於教育的投資不能等，縣府推動「5大高中方案」，解決即將面臨的116學年度高中（職）不足的問題，讓在地學子可就近到優質高中職求學。

教育局長蔡淑貞表示，打造兼具普通科與職業類科的多元展能教育環境，湖口高中114學年度增設3班，其中新成立「AI實驗班」1班，將結合在地科技產業優勢，培養學生具備AI思維、解決問題及跨域整合的能力。

未來二期工程完竣之後，計畫於116學年度增設電機與電子群、設計群等職業類科，預估至116學年度將增加6班（與112學年度相較），達年級總班級數12班。

湖口高中校長姜錢珠說，湖口高中「新高中、心啟航」，將以「科技智慧、人文關懷、國際視野」為學校願景，打造以人文為本且具AI特色的創新學園。

教育局說明，竹縣「5大高中方案」中，六家高中一期工程已竣工；自強高工及竹北實驗高中一期工程進行中；文興高中教學大樓已交付，活動中心工程預計115年1月動工。

