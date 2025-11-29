竹縣烏魚節漁村慢行 體驗食魚教育

新竹縣今年烏魚有七萬尾產量，所製作的烏魚子在日曬和九降風吹拂下，受到民眾青睞。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹∕新竹報導

「新竹縣烏魚節暨食魚教育文化推廣活動」二十九日在竹北田媽媽福樂休閒漁村登場，今年以「烏魚節：漁村慢行」為主題，由縣府及竹北市公所共同輔導水月休閒農業發展協會舉辦，結合食魚教育體驗、市集展售、永續手作與舞台演出，吸引民眾走入竹北海口，感受烏魚季最豐收、最具文化風味的時節。

副縣長陳見賢表示，拔子窟為全台最北端的烏魚養殖區，秋冬之際的「九降風」是烏魚子乾製的天然優勢。全區約六十七公頃的養殖面積，孕育出色澤金黃、風味濃厚的高品質烏魚子，曾獲全國十大金鑽烏魚子與優質烏魚子等獎項肯定，並打造在地品牌「九降金品」，成為竹縣最具代表性的伴手禮之一。今年產量預估七萬尾，比去年少二成。

廣告 廣告

竹北水產養殖產銷班在產官學合作下，近年推動智慧化管理、產地標示、溯源建置與友善養殖方式，讓烏魚產業朝向更安全、透明與永續的方向發展，讓民眾買得放心、吃得安心。

今年「烏魚節，漁村慢行」規劃食魚教育體驗，邀請竹北國小師生走進拔子窟養殖區，近距離觀察烏魚捕撈作業、體驗「烏魚瀑布」，並由導覽老師、漁民講解烏魚智慧養殖與全魚利用概念，讓孩子從餐桌回到魚塭，認識地方漁業文化，現場反應熱烈，並帶動光明、嘉豐等國小師生響應參訪。

二十九日推出烏魚文化靜態展、在地特色市集、海廢變黃金ＤＩＹ體驗，並限量提供二百五十份漁夫餐盒，以竹北在地食材搭配烏魚相關產品入菜，呈現最道地的海口風味料理。現場同步贈送「烏金郎娃娃」，活動中融入海洋環保永續理念，透過全魚利用與環保手作的方式，讓民眾體會友善環境的態度。