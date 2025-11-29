竹縣烏魚節 竹北登場

一年一度的竹北海口盛事「一一四年新竹縣烏魚節暨食魚教育文化推廣活動」，昨（廿九）日上午在竹北田媽媽福樂休閒漁村正式登場，今年活動以「烏魚節：漁村慢行」為主題，由新竹縣政府及竹北市公所共同輔導水月休閒農業發展協會舉辦，結合食魚教育體驗、市集展售、永續手作與舞台演出，吸引民眾攜手走入竹北海口，感受烏魚季最豐收、最具文化風味的時節。



新竹縣副縣長陳見賢說，非常感謝大家的支持一起來共襄盛舉，一年一度烏魚節正式拉開序幕。新竹縣竹北西區烏魚養殖產地，產量非常的豐富，品質非常棒。歡迎所有喜愛烏魚子好朋友來採購，這裡還有相當多美食，希望所有好朋友能夠留下來，慢慢的品嚐，一起度過一個愉快週末假期。

廣告 廣告

農業處表示，拔子窟為全台最北端的烏魚養殖區，秋冬之際的「九降風」，是烏魚子乾製的天然優勢。全區約六十七公頃的養殖面積，孕育出色澤金黃、風味濃厚的高品質烏魚子。在地生產的烏魚子曾榮獲全國十大金鑽烏魚子與優質烏魚子等獎項肯定，並打造在地品牌「九降金品」，成為新竹縣最具代表性的伴手禮之一，今年產量預估七萬尾。

今年「烏魚節：漁村慢行」精心規劃食魚教育體驗，日前邀請竹北國小師生走進拔子窟養殖區，近距離觀察烏魚捕撈作業、體驗震撼的「烏魚瀑布」，並由導覽老師、漁民講解烏魚智慧養殖與全魚利用概念，讓孩子從餐桌回到魚塭，認識地方漁業文化，現場反應熱烈，並帶動光明、嘉豐等國小師生響應參訪。昨（廿九）日推出烏魚文化靜態展、在地特色市集、海廢變黃金DIY體驗，並限量提供二百五十份漁夫餐盒，以竹北在地食材搭配烏魚相關產品入菜，呈現最道地的海口風味料理。現場同步贈送「烏金郎娃娃」，並推出「多買多送」市集集點抽獎活動，鼓勵民眾支持在地農漁產品。