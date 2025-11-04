竹縣爭取經費協力3校 助學習環境再升級

▲中央與地方攜手助提升孩子學習環境。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】立法院教育及文化委員會3日赴新竹縣湖口高中、嘉豐國小及新湖國小訪視校園建設與教學設備情形，並關切學校改善需求。新竹縣政府教育局指出，新竹縣近年人口成長及學生數增多，縣府積極設校解決學生就學及提升學習環境，深知各校所面臨的迫切需求，持續配合中央與地方資源，積極提升學子的學習環境品質。針對此次訪視決議事項，縣府將持續追蹤並向中央提報爭取3校改善經費，盼中央盡速核定納入明年度預算，全力提升學生就學環境。

教育局長楊郡慈表示，感謝中央、立委徐欣瑩及各級民代對竹縣教育的重視，攜手研商充實教學環境，縣府與學校將全力配合決議事項，期盼讓3校設施設備更臻完善，提供孩子安全、舒適且具前瞻性的學習空間，助學子迎向新世代挑戰。

教育局指出，湖口高中於114學年度成立AI實驗班，將引進機器手臂、雷射切割機、3D 印表機等設備，經本次決議，將採分期推動、分年申請，以提高中央補助成功率，盡速打造機器手臂教室與創客空間，培育未來科技人才。

嘉豐國小位於竹北新興區域，校舍全區已於113年11月完工，並於114年6月9日修正提出圖書館設施設備充實計畫，經費約993萬元，已獲教育部國教署8月5日錄案研議。教育局表示，經這次決議教育部將邀集委員審查，並研議專案方式納入明年度預算。縣府將持續追蹤，期望爭取中央經費補助，完善安全設施與閱讀空間，打造兼具閱讀、展演、社群與數位學習的多元學習中心。

新湖國小操場跑道龜裂、排水不良，該校已提出改善計畫。教育局指出，縣府將依決議協助學校重新提報申請中央補助，期盼盡速改善排水與地面狀況，並更新跑道材質，讓孩子運動環境更加安全舒適。

楊郡慈強調，竹縣正快速發展，教育建設不能再等！也希望中央與地方攜手，把最好的資源帶給孩子，竹縣持續協助學校優先爭取關鍵設備，讓計畫儘快落實。教育局與各校保持密切聯繫，責成新湖國小和湖口高中依規完成計畫修正與申請程序，並配合縣府調整優先補助順序。縣府將與中央攜手合作，力求相關改善計畫順利納入明年預算，讓新竹縣學子在更完善的環境中學習成長。