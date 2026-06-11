竹縣特教資源大樓動工啟航 提供最實質特教服務與支持體系

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縣長楊文科（左三）執鏟，象徵正式動土。





新竹縣政府11日上午辦理「新竹縣特殊教育資源大樓」動土典禮，由國教署原民特教組組長孫旻儀、新竹縣長楊文科、縣府團隊、地方民意代表及各界貴賓共同見證重要特教建設啟動，打造新竹縣從早療到就業的支持網絡，提供最實質的特教服務與支持體系。

楊文科縣長表示，為強化對身心障礙學生及其家庭的整體照顧與支持服務，新竹縣政府於國立新竹特殊教育學校旁規劃興建「新竹縣特殊教育資源大樓」，透過系統性整合教育、社政及勞政等多元資源，打造一站式服務據點，全面提升新竹縣特殊教育及社會支持服務量能。

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新建特殊教育資源大樓為地上五層、地下二層建築，總樓地板面積約14,782平方公尺，整體規模完善。全案總經費為新臺幣11億2,796萬4,076元，由邱永章建築師事務所負責設計規劃及監造，並由永大正營造股份有限公司承攬施工。

整體建築以展開雙臂迎接擁抱得意象為發想，展現對多元需求的包容、尊重與支持精神。設計考量使用者需求與特性，採通用設計理念規劃，從地下停車場無障礙停車位配置，到各樓層空間平坦無階梯設計，並設置2座無障礙電梯通達各樓層；同時加寬走道、設置輕質扶手欄杆及轉角弧形牆面，以提升空間通行便利性及安全性，期望藉由完善且友善的設施，打造安全、舒適且具包容性的服務環境。



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