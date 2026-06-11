竹縣特教資源大樓興建工程動土 楊文科：教育發展史轉捩點

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新竹縣特教資源大樓正式動工興建。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣特殊教育資源大樓今天動土開工，縣長楊文科說，這個工程將在2028年底前竣工啟用，以地上5層、地下2層的外觀亮相，將斥資11億2700多萬元打造。因採系統化、統一整合服務全齡有需要的鄉親，這在全台是首座，也是新竹縣教育發展史上重大的轉捩點。

楊文科說，新竹縣一年教育經費約200億，佔總預算40%。縣內特殊兒童4200人，失能長者或失能者約有2萬4000多人，因此每年10億投入特殊教育。如今縣府規劃系統性地把分散在各地，需要早療、日照、身心障礙者、失能者等集中服務，讓這些有需要的鄉親，從孩子早療開始，到讀書、就業、長大成人，一路給予協助。

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教育部國教署原民特教組長孫旻儀說，這棟未來全國首座跨領域的特教資源服務整合大樓，確實是她走訪全國各縣市的首見，還位於國立新竹特教學校旁。未來中央和地方攜手，可望能讓新竹縣的特教資源網路更綿密，資源會更專業和豐富。

縣府教育局長蔡淑貞說，這棟特教資源大樓串聯教育局特教資源中心、縣府社會處早療中心、勞工處身心障礙者職訓中心。未來將可做特教鑑定與資源服務、給予輔具支援跟教師專業增能場域。還會辦理發展遲緩兒童社區療育服務跟家庭支持方案，且對具工作意願與基礎工作能力的身心障礙者，提供不同需求的專班訓練與職場適應輔導服務。現場還規劃身心障礙者的社區式日照中心，家庭教育中心也將在此推動家庭支持服務。

新竹縣斥資11億多要打造的全台第1個統整各項服務和資源的特教資源大樓。(記者黃美珠攝)

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