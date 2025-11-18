竹縣狂犬病預防注射及寵物登記巡迴 11/20前進芎林

狂犬病為人畜共通傳染病，遭罹病動物抓咬傷後，如發病則致死率接近百分之百!為杜絕狂犬病，新竹縣動物保護防疫所將於十一月二十日上午於芎林村活動中心提供動物狂犬病預防注射服務，同場也辦理免費寵物登記服務，歡迎飼主攜帶家犬、貓踴躍參加。

動保所十八日指出，家犬以及戶外飼養型態之家貓應每年定期施打一次狂犬病疫苗，擁有足夠的抗體保護即可防範狂犬病。動保所將於十一月二十日上午九時三十分至十一時三十分於芎林村活動中心提供動物狂犬病預防注射服務，狂犬病疫苗注射費用每劑二佰元。

另依據寵物登記管理辦法規定所飼家犬及家貓需辦理寵物登記，活動現場特別提供免費寵物登記服務，飼主須年滿十八歲，並請攜帶本人身分證，可於現場為毛孩植入晶片辦理寵物登記，歡迎飼主攜帶家犬、貓踴躍參加！