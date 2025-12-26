竹縣狗園爆虐待！負責人餓死數10隻犬淪白骨 受害者組聯盟討公道

新竹縣一處狗園近日爆發虐待動物事件，負責人藍男收取每隻犬隻高達5萬元的照顧費，卻未能妥善照顧，導致十幾隻犬隻活活餓死，屍體甚至化為白骨。該事件於8月曝光後，動保所介入並沒入狗園內剩餘的犬隻，對藍男因犬隻死亡及虐待行為進行法律偵辦。此外，狗園內還有34隻犬隻未辦理寵物登記及絕育，總共被處以26萬5000元的罰款。

新竹縣一處狗園近日爆發虐待動物事件，負責人藍男收取每隻犬隻高達5萬元的照顧費，卻未能妥善照顧，導致十幾隻犬隻活活餓死，屍體甚至化為白骨。（圖／翻攝畫面）

儘管面臨重罰，藍男並未繳納罰款，反而試圖以訴訟及網路恐嚇手段逃避責任，並且狗園的違建問題至今未完全拆除。近期，他更打算再次收養犬隻，這一行為引起了受害者的強烈不滿，受害者們組成聯盟，要求動保所對藍男的行為負起責任，並阻止他繼續從事不法活動。

受害者們組成聯盟，要求動保所對藍男的行為負起責任，並阻止他繼續從事不法活動。（圖／翻攝畫面）

受害者們痛心疾首，表示：「一隻健康帥氣的大白狗，眼睜睜被活活餓死。要經過多少天沒吃沒喝，那種殘忍的程度，他竟然做得出來！」藍男收取的高額照顧費使部分受害者損失慘重，有人甚至被騙了30萬元，而許多狗狗卻在未獲餵食的情況下活活餓死。

受害者們痛心疾首，表示：「一隻健康帥氣的大白狗，眼睜睜被活活餓死。要經過多少天沒吃沒喝，那種殘忍的程度，他竟然做得出來！」。（圖／翻攝畫面）

更令人震驚的是，藍男對事件毫無悔意，不僅未對受害者道歉，還在網路上對愛媽及志工進行霸凌恐嚇，甚至情勒愛媽自殺，並準備控告動保所裁罰不公。此事件在動保界引發廣泛關注，但藍男的態度依然囂張，令人憤怒不已。

毛孩子死狀悽慘。（圖／翻攝畫面）

今年8月，新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏虎接獲民眾檢舉，前往狗園查看，現場散發著濃烈的屍臭味，超過十隻犬隻疑似因未妥善餵養而被關在籠內活活餓死。邵柏虎直言：「千萬不要花了錢，卻讓動物活在地獄裡！」他呼籲大家在響應募款捐糧前，務必仔細了解相關情況。

