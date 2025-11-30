竹縣獲全國金安獎肯定 展現交安宣導落實

竹縣獲全國金安獎肯定，但面對自撞、自摔事故造成的嚴重傷亡，將結合工程改善、交通教育與執法強化，打造更安全的交通環境。（記者彭新茹翻攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣於全國交通安全最高榮譽「金安獎」中，憑藉精準掌握高齡者交通需求、跨局處合作及創新作法，一舉奪下「特別獎高齡者機車交通安全」與「公路監理（第二組）」兩項全國第一。

竹縣府表示，校園交安教育上，則由運用相關觀念融入課程並導入VR科技的員東國中與安興國小，獲教育績優學校肯定。另第一線人員的國慶通運駕駛羅德順及安興國小交通志工隊長賴美珠，以專業服務守護民眾與學童安全，分別獲頒「優良職業駕駛人」與「績優導護人員」。

縣長楊文科表示，竹縣自撞、自摔事故占整體事故約百分之十二，死亡事故中更有高達百分之卅五源於自撞自摔，情況非常嚴峻。縣府已全面啟動工程、執法與教育宣導等防制措施，將盡全力降低事故風險。

縣府分析指出，機車與汽車的自摔、自撞事故在族群及時段上各具特性，一係機車「自摔」事故，以十八至卅四歲族群風險最高，夜間離峰與通勤尖峰時段為多發時段。肇因多為誤判路況、操作不慎、路面溼滑，亦有部分因酒駕導致。其次，機車自撞事故，多發生在傍晚、夜間及清晨等光線不足時段，十八至廿四歲比例最高。主要肇因為恍神、分心及閃避不當，在死亡事故中，近六成為「自撞電桿」。第三則係汽車自撞事故，夜間與清晨最常發生。十八至廿四歲多因疲勞、打瞌睡或酒駕，六十五至八十四歲則多與恍神、分心或疾病、服藥相關。死亡案件中，「自撞電桿」與「衝出路外」皆約占三成。

縣府強調，面對自撞、自摔事故造成的嚴重傷亡，將持續運用科學化數據精準研析風險族群，並結合工程改善、交通教育與執法強化三大策略，打造更安全的交通環境。縣府也呼籲所有用路人，務必注意自身狀態與道路環境，避免疲勞、酒駕與分心，共同守護道路安全。