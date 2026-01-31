竹縣產官學協力扎根 半導體師資培訓委辦清大開課





新竹縣政府委託清華大學辦理的「半導體課程—紮根養成計畫」師資培育初階課程，日前正式開課，新竹縣高國中小一群教師利用寒假期間、齊聚一堂，為半導體教育努力，參與學員不分公、私立學校，更有來自台北市的教師，展現對半導體教學的熱忱。

竹縣府教育局長蔡淑貞指出，本次培訓展現了跨學段、跨領域的教育整合力。初階培訓共規劃32小時課程，講師陣容由清華大學林本堅院長、王子華院長等權威學者，協同業師與高中專業教師組成，多位講師更是臺灣半導體產業的重要推手，能帶領學員深刻了解護國神山的過去、現在與未來。

課程吸引許多教師利用寒假時間參與。

蔡淑貞提到，116年即將招生的文興高中亦規劃將「半導體導論」納為校訂多元選修課程，未來將透過實驗操作與專題學習，協助學生理解元件原理與製程概念，啟發職涯探索。

首日課程由清華大學施惠教授主講，課堂不光聽講，同時安排了滿滿實驗操作，包括「原子卡牌」、「電晶體開關」及「邏輯閘」等模組，讓學員親手驗證原理。現場講師不斷拋出問題，引導老師們動腦思考、找出解方，討論熱絡且火花四射，完全符合108課綱探究與實作的精神。

本計畫後續亦規劃有40小時的「進階課程」，涵蓋IC設計、製程實務及無塵室體驗，進一步深化教師的學科教學知識（PCK）。期望透過這套紮實的培訓體系，發展出更貼近國高中生程度的半導體課程，將艱深科技轉化為有趣好懂的學習體驗，為新竹縣的學生打開通往未來科技世界的大門。





