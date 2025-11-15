竹縣產業總工會親子健行活動登場，活動中搭配勞工法令及廢棄物回收宣導活動。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

為鼓勵勞工家庭共同參與健康休閒活動，促進親子互動與社區連結，新竹縣產業總工會十五日於湖口三元宮舉辦「勞工親子健行暨環保愛地球宣導活動」，吸引縣內上百個勞工家庭、超過五百名以上參與者熱情共襄盛舉。副縣長陳見賢蒞臨現場，與勞工朋友及眷屬們共同參與，現場氣氛溫馨熱鬧。

陳見賢表示，新竹縣是一個充滿活力的城市，近年隨著科技產業蓬勃發展，勞動人口逐年增加，今年勞動力人口卅餘萬人，為竹竹苗最高，失業率為百分之三點三，為全國最低，所以縣府不僅重視產業的競爭力，也要照顧勞工的權益與身心，唯有讓勞工安心工作，產業才能永續發展，家庭與社會才會更加穩固。

廣告 廣告

陳見賢說，勞工朋友是縣政推動與產業發展最堅實的力量，縣府與工會長期維持良好互動與合作，不僅在勞工權益保障上攜手努力，更透過多元活動讓勞工朋友及其家庭能「親子同樂」，一同在健康與幸福的步伐中前行。

勞工處向中央爭取經費在湖口鄉成立銀髮人才據點，協助中高齡者就業，可提供就業輔導、媒合諮詢等服務，全方位協助銀髮求職者開創新職涯生活。未來縣府更將持續與產業總工會及各基層工會共同協力，推動更多「勞工友善」與「家庭親善」政策，落實「科技首都、幸福竹縣」的施政願景。

此次親子健行活動現場同時也結合了勞工法令宣導及廢棄物回收再利宣導等活動，希望藉此集合眾人之力，為促進未來美好的社會發展而努力。