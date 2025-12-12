竹縣田埔義消分隊正式成軍 強化尖石鄉後山救災韌性

【記者張沛森／竹縣報導】新竹縣尖石鄉幅員遼闊、地形複雜，為進一步提升偏鄉地區的災害應變能力，「田埔義勇消防分隊」昨天（12日）正式成軍。新竹縣消防局陳中振局長表示，田埔分隊的成立，象徵尖石鄉救災網絡更加完善，未來將有效運用在地優勢，使山區救援行動更為即時、精準。

新竹縣消防局表示，田埔分隊轄區涵蓋十多個原住民部落，長期以來，建立在地化、即時性的救災能量一直是地方殷切期盼的目標。義消分隊的正式運作，不僅是救災人力的增加，更是為尖石鄉居民的安全增添一道堅實的屏障。

消防局陳中振局長在致詞時強調：「義消是消防局最堅實、最珍貴的協勤力量。無論是火災搶救、山域搜救還是風災水患，總能看見義消夥伴與消防同仁並肩作戰的身影。」陳局長特別指出，在地義消熟悉環境、了解地形，能大幅縮短反應時間，提升整體救災效能，讓鄉親能夠更安心地生活。

陳中振也感謝田埔義消分隊長范中強的無私承擔與付出。身兼尖石鄉代表的范中強即使公務繁忙，仍義無反顧地肩負起籌組與領導義消分隊的重責大任，親身投入守護家園的行列，展現出對地方高度的責任感與使命感。

田埔義消分隊成立後，標誌著新竹縣政府消防局持續強化原鄉部落偏遠地區安全防護網的決心。消防局也呼籲，守護家園需要更多熱心夥伴的加入，目前義消團隊仍持續招募中，歡迎有志一同的鄉親，共同投入這份充滿意義的志業。

田埔義消分隊正式成軍。新竹縣消防局提供

