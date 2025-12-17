竹縣發現寶山之美攝影賽得獎作品 件件訴說寶山之美

竹縣「第二屆發現寶山之美攝影比賽」得獎作品出爐 ，鄉長邱振瑋（左二）感謝所有參賽者拍出寶山之美。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

竹縣寶山鄉公所主辦的「二０二五第二屆發現寶山之美攝影比賽」十七日舉行頒獎典禮，件件作品見證寶山自然景觀、人文風情與生態之美，鄉長邱振瑋說，希望藉由舉辦攝影比賽，吸引攝影好手利用他們的專業技術，將寶山的美好紀錄留下。

邱振瑋指出，寶山隨著竹科發展，一直在快速變化，許多美好事物也一直在消失，希望藉由舉辦攝影比賽，將寶山的美好紀錄留下，未來更會納入運動、生活、傳統習俗、舊時景物等多元主題，讓各種隱藏在各地的美麗景色都可以被發掘出來，讓更多人認識這片生長的土地。

邱坤桶議員說，藉由攝影比賽活動所產生的美麗照片，可以與伴手禮或文創商品結合，讓大家在不同時刻都可以推廣寶山鄉的特色。

古仁樺主席表示，公所團隊辦理各項有意義的活動及建設，代表會都會全力支持。

寶山鄉公所表示，歷時約五個多月徵件，吸引全台近一百五十位攝影好手參與，共徵集六百一十八件作品。經過內部初選及專業評審團初評、複評嚴謹評選後，最終選出廿四件優秀作品獲獎，充分展現參賽者的創作實力與寶山題材的多元樣貌。

比賽主題分為「景觀類」、「人文類」及「生態類」三大類別，參賽作品題材涵蓋寶山的好山好水、生活紀實、文化活動、地方節慶與自然生態等，透過攝影師細膩的觀察與獨特視角，完整呈現寶山一年四季不同面向的風貌。

其中，三大類別冠軍作品更獲得評審一致肯定，景觀類冠軍由湯丹生以作品「寶二勝景」奪得，作品以寶二水庫為主題，捕捉晨昏水天相映的寧靜景色；人文類冠軍由王弈婷以作品「童趣」獲選，畫面記錄孩童於寶山鄉間自在玩耍的純真瞬間，情感自然流露；生態類冠軍由蕭丞硯以作品「枝頭藍鵲」奪得，透過細膩對焦與景深運用，突顯藍鵲姿態與羽色之美。